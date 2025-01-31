В Красноярске машина загорелась во время автопрогрева

Ранее автоэксперт объяснял, что при возгорании машины водителю нужно покинуть автомобиль и позвонить пожарным. Если возгорание небольшое и оно не в моторном отсеке, то можно попробовать снять клеммы аккумулятора. После этого огнетушителем нужно потушить пламя.