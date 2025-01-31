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Posted 31 января, 05:16

Published 31 января, 05:16

Modified 31 января, 05:18

Updated 31 января, 05:18

В Красноярске машина загорелась во время автопрогрева

В Красноярске машина загорелась во время автопрогрева

31 января 2025, 05:16
Фото: ЧП Красноярск.
Сегодня, 31 января, в Красноярске на левом берегу загорелась иномарка. Все произошло на парковке в районе Алексеева, 17.

Ролик появился в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Автор видео рассказал, что водитель пытался отогреть свой автомобиль и в какой-то момент машина загорелась.

Видео: ЧП Красноярск.

Как рассказали «ПМ» в МЧС, на месте возгорания работали 5 человек и одна автоцистерна. В результате пожара никто не пострадал.

«Причина возгорания — короткое замыкание».

Ранее автоэксперт объяснял, что при возгорании машины водителю нужно покинуть автомобиль и позвонить пожарным. Если возгорание небольшое и оно не в моторном отсеке, то можно попробовать снять клеммы аккумулятора. После этого огнетушителем нужно потушить пламя.

Тут автоэксперт подробно рассказал «ПМ», почему зимой горят машины и как обезопасить свой автомобиль.

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