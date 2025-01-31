В Красноярске машина загорелась во время автопрогрева

Posted 31 января, 05:16
Published 31 января, 05:16
Modified 31 января, 05:18
Updated 31 января, 05:18
Ролик появился в телеграм-канале «ЧП Красноярск». Автор видео рассказал, что водитель пытался отогреть свой автомобиль и в какой-то момент машина загорелась.
Как рассказали «ПМ» в МЧС, на месте возгорания работали 5 человек и одна автоцистерна. В результате пожара никто не пострадал.
«Причина возгорания — короткое замыкание».
Ранее автоэксперт объяснял, что при возгорании машины водителю нужно покинуть автомобиль и позвонить пожарным. Если возгорание небольшое и оно не в моторном отсеке, то можно попробовать снять клеммы аккумулятора. После этого огнетушителем нужно потушить пламя.
Тут автоэксперт подробно рассказал «ПМ», почему зимой горят машины и как обезопасить свой автомобиль.