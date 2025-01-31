В Красноярском крае хотят за миллиард построить завод по производству бумаги

Фирма «ТК Просторы Сибири» будет «сопровождать этот инвестиционный проект» — такое соглашение с ними заключила «Корпорация развития Енисейской Сибири». Предполагается, что объем инвестиций составит 1 миллиард рублей — сейчас идет поиск инвестора.