В Красноярском крае хотят за миллиард построить завод по производству бумаги

Posted 31 января, 07:44
Published 31 января, 07:44
Modified 31 января, 07:46
Updated 31 января, 07:46
На предприятии будут производить целлюлозу из соломы, а уже из целлюлозы планируют производить посуду, картон, упаковку.
Фирма «ТК Просторы Сибири» будет «сопровождать этот инвестиционный проект» — такое соглашение с ними заключила «Корпорация развития Енисейской Сибири». Предполагается, что объем инвестиций составит 1 миллиард рублей — сейчас идет поиск инвестора.
«В среднем с одного гектара пшеничного, овсяного, рапсового поля можно получить около 3-4 тонн соломы. Наш завод планирует перерабатывать 72 тысячи тонн соломы в год. Исходя из этого, нашими усилиями будут очищены 24 тысячи гектаров земель в Красноярском крае», — отметил директор по производству «ТК Просторы Сибири» Дмитрий Кокорин.
Планируется, что на заводе появится 100 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 2026–2028 годы.