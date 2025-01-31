prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 07:44

Published 31 января, 07:44

Modified 31 января, 07:46

Updated 31 января, 07:46

В Красноярском крае хотят за миллиард построить завод по производству бумаги

В Красноярском крае хотят за миллиард построить завод по производству бумаги

31 января 2025, 07:44
Фото: www.freepik.com.
В Ачинске Красноярского края собираются построить завод по производству целлюлозы из соломы.

На предприятии будут производить целлюлозу из соломы, а уже из целлюлозы планируют производить посуду, картон, упаковку.

Фирма «ТК Просторы Сибири» будет «сопровождать этот инвестиционный проект» — такое соглашение с ними заключила «Корпорация развития Енисейской Сибири». Предполагается, что объем инвестиций составит 1 миллиард рублей — сейчас идет поиск инвестора.

«В среднем с одного гектара пшеничного, овсяного, рапсового поля можно получить около 3-4 тонн соломы. Наш завод планирует перерабатывать 72 тысячи тонн соломы в год. Исходя из этого, нашими усилиями будут очищены 24 тысячи гектаров земель в Красноярском крае», — отметил директор по производству «ТК Просторы Сибири» Дмитрий Кокорин.

Планируется, что на заводе появится 100 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 2026–2028 годы.

Читайте также:
Под Красноярском планируют построить завод самоходной дизельной техникиПод Красноярском хотят построить завод бытовой и автомобильной химииПод Красноярском построят гигантский машиностроительный завод за 13,5 млрд рублей
#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярский край#Ачинск#Завод#Бумага
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика