prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 12:53

Published 31 января, 12:53

Modified 31 января, 12:55

Updated 31 января, 12:55

В Красноярском крае на 8,7% уменьшились строительство жилья

В Красноярском крае стали строить меньше жилья. Объем строительства упал почти на 9%

31 января 2025, 12:53
Фото: 2gis.ru.

В Красноярском крае на 8,7% уменьшились строительство жилья

По данным Красноярскстата, объемы строительства жилья уменьшились на 8,7%.

По сравнению с 2023 годом строительство домов в 2024 году сократилось. Всего за прошлый год застройщики ввели более 827 тысяч квадратов жилья, а частники — 662 тысячи. Было сдано 22,2 тысячи квартир.

Строительные компании в основном возводили дома от 17 этажей — таких объектов было более 60% от всего нового жилого фонда. Еще 15,5% — это 12-16-этажные, 7,6% — девятиэтажки.

Самым распространенным стройматериалом стал кирпич — около 59% всех домов. 18% приходится на монолитные здания, 17% — на панельные, 5,6% — на блочные.

Читайте также:
Под Красноярском планируют построить новый элитный поселокНа месте завода квадратных пельменей «Вентокальдо» всё-таки построят жилую высоткуФедеральный девелопер хочет построить в Красноярске новый ЖК у Николаевского моста
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Жильё#Строительство#Красноярский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика