В Красноярском крае стали строить меньше жилья. Объем строительства упал почти на 9%

Posted 31 января, 12:53
Published 31 января, 12:53
Modified 31 января, 12:55
Updated 31 января, 12:55
По сравнению с 2023 годом строительство домов в 2024 году сократилось. Всего за прошлый год застройщики ввели более 827 тысяч квадратов жилья, а частники — 662 тысячи. Было сдано 22,2 тысячи квартир.
Строительные компании в основном возводили дома от 17 этажей — таких объектов было более 60% от всего нового жилого фонда. Еще 15,5% — это 12-16-этажные, 7,6% — девятиэтажки.
Самым распространенным стройматериалом стал кирпич — около 59% всех домов. 18% приходится на монолитные здания, 17% — на панельные, 5,6% — на блочные.