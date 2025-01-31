В ТРЦ «Планета» открылся шоурум «Индустрия» с коллекциями 16 красноярских брендов

Posted 31 января, 07:55
Published 31 января, 07:55
Modified 31 января, 07:57
Updated 31 января, 07:57
Почему стоит заглянуть?
Уникальные вещи: двухсторонние куртки, платья с макраме, бушлаты с вышивкой, экологичные очки из переработанного пластика и сумки из натуральной кожи.
Эксклюзивные коллекции: одежда-трансформер, вязаные кофты из натуральных материалов, украшения из дерева и минералов.
Поддержка местных талантов: каждая покупка помогает красноярским дизайнерам расти и развиваться.
Преимущества для покупателей:
Проект реализован Сибирским институтом развития креативных индустрий. Организаторы взяли на себя всё: от дизайна пространства и обустройства торговой точки до отбора брендов и рекламы нового шоурума.
«Шоурум „Индустрия“ масштабируется, поскольку мы понимаем, что важное условие для роста локального бизнеса — расширение точек сбыта продукции. На первом этапе мы предложили торговую площадь в одном из помещений креативного кластера „Квадрат“ в центре города. Теперь делаем следующий шаг — запускаем отдел в крупнейшем торговом центре Красноярска. Локальному дизайнеру, у которого не сетевой, а элитарный продукт, открыть и содержать здесь свой магазин непросто, поэтому мы разработали механизм по предоставлению им совместной точки продаж с высоким трафиком в качестве меры государственной поддержки. Кроме того, шоурум — это еще и инструмент продюсирования. Мы объединяем бренды на одной площадке в том числе для их продвижения, позиционирования, а также даем возможность встретиться с новыми покупателями. Для последних это особенно удобно, поскольку можно познакомиться с коллекциями ключевых красноярских дизайнеров в одном мультибрендовом бутике», — пояснил директор института креативных индустрий Александр Черников.
Представленные в шоуруме бренды: