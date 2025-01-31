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Posted 31 января, 07:55

Published 31 января, 07:55

Modified 31 января, 07:57

Updated 31 января, 07:57

В ТРЦ «Планета» открылся шоурум «Индустрия» с коллекциями 16 красноярских брендов

В ТРЦ «Планета» открылся шоурум «Индустрия» с коллекциями 16 красноярских брендов

31 января 2025, 07:55
Фото: Индустрия.
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С 31 января в центральном атриуме «Планеты» (напротив главного входа) работает уникальный мультибрендовый бутик, где представлена одежда, аксессуары и украшения от локальных дизайнеров. Здесь вы найдете всё: от повседневных образов до эксклюзивных нарядов для особых случаев.

Почему стоит заглянуть?

  • Уникальные вещи: двухсторонние куртки, платья с макраме, бушлаты с вышивкой, экологичные очки из переработанного пластика и сумки из натуральной кожи.

  • Эксклюзивные коллекции: одежда-трансформер, вязаные кофты из натуральных материалов, украшения из дерева и минералов.

  • Поддержка местных талантов: каждая покупка помогает красноярским дизайнерам расти и развиваться.

Преимущества для покупателей:

  • Всё в одном месте: 16 брендов — от элитарных до демократичных.
  • Возможность найти вещи, которых нет в масс-маркете.
  • Удобное расположение: центральный атриум, напротив главного входа.
Фото: Индустрия

Проект реализован Сибирским институтом развития креативных индустрий. Организаторы взяли на себя всё: от дизайна пространства и обустройства торговой точки до отбора брендов и рекламы нового шоурума.

«Шоурум „Индустрия“ масштабируется, поскольку мы понимаем, что важное условие для роста локального бизнеса — расширение точек сбыта продукции. На первом этапе мы предложили торговую площадь в одном из помещений креативного кластера „Квадрат“ в центре города. Теперь делаем следующий шаг — запускаем отдел в крупнейшем торговом центре Красноярска. Локальному дизайнеру, у которого не сетевой, а элитарный продукт, открыть и содержать здесь свой магазин непросто, поэтому мы разработали механизм по предоставлению им совместной точки продаж с высоким трафиком в качестве меры государственной поддержки. Кроме того, шоурум — это еще и инструмент продюсирования. Мы объединяем бренды на одной площадке в том числе для их продвижения, позиционирования, а также даем возможность встретиться с новыми покупателями. Для последних это особенно удобно, поскольку можно познакомиться с коллекциями ключевых красноярских дизайнеров в одном мультибрендовом бутике», — пояснил директор института креативных индустрий Александр Черников.

Фото: Индустрия

Представленные в шоуруме бренды:

  • Daria Kipriyanova за счет многослойной одежды-трансформера предлагает экспериментировать и легко менять образ, просто адаптируя детали под повод или настроение.
  • BUTS#8 делает упор на оригинальный крой, нестандартные формы и яркие цвета, дополняя изделия ручной вышивкой, узорами в технике макраме и росписью по ткани.
  • В одежде ANNPOLYAKOVA преобладают брутализм, монументализм, отсылки к авангардистам начала прошлого века.
  • TMDress подойдет девушкам и женщинам, которые хотят быть элегантными и не боятся выделиться из толпы.
  • Изделия MERMAN подчеркивают достоинства, скрывают нюансы фигуры, а также помогают выразить индивидуальность.
  • Maru предлагает базовую одежду из натуральных материалов для активных людей.
  • У Nastino русский код и элементы локальной культуры в каждом изделии: от топа до бушлата.
  • Бренд inmi создает базовые вещи из натуральных материалов: мериносовая шерсть, кид-мохер, шелк, лен.
  • NITI by Chernousova предлагает качественную и комфортную вязаную одежду из натуральных материалов для современного ритма жизни.
  • В коллекциях GA Grigorieva Anna studio отражается история нашей страны, ее отдельных этносов с их оригинальным колоритом.
  • Бренд IVLE работает с женственными образами: приталенными силуэтами, плиссировкой, воланами, фактурами материалов и уникальной фурнитурой из сплава металлов.
  • Авторы деревянных украшений Natura делают ставку на экологичность и минимализм, используют только натуральные материалы.
  • Украшения Element soul создаются из серебра и уникальных минералов, многие из которых автору передают музеи геологии и археологии.
  • Команда TREND.AS создает украшения в соответствии с актуальными ювелирными тенденциями, используя разнообразные природные минералы и металл.
  • Бренд 88Bags предлагает сумки и аксессуары из натуральной кожи для повседневных образов.
  • Оправы очков brevno делаются из экологичных материалов: дерево, переработанный пластик, смолы.
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