Вася «Пельмень» стал чемпионом мира по пощечинам

Posted 31 января, 02:28
Published 31 января, 02:28
Modified 31 января, 02:29
Updated 31 января, 02:29
Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале турнира Камоцкий встретился с американцем Лэйном Вирнсом.
В поединке за титул Вася «Пельмень» победил единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.
Для спортсменов этот поединок стал реваншем. В октябре 2024 года в первом бою между россиянином и американцем была зафиксирована ничья. По правилам лиги, Лэйн Вирнс остался чемпионом Power Slap.
В 2023 году Камоцкий участвовал в Siberian Power Show. Тогда он соревновался в пощечинах в паре с барменом из Красноярска Анатолием Галушко. Победителю досталось бы 75 тысяч, но бой закончился ничьей.
«ПМ» пообщался с Василием в 2019 году и узнал, как скромный фермер-богатырь из городка в четырех часах езды от Красноярска стал звездой.