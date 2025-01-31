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Posted 31 января, 02:28

Published 31 января, 02:28

Modified 31 января, 02:29

Updated 31 января, 02:29

Вася «Пельмень» стал чемпионом мира по пощечинам

Вася «Пельмень» стал чемпионом мира по пощечинам

31 января 2025, 02:28
Фото: t.me/shot_shot.
Уроженец Красноярского края Василий Камоцкий, известный как Вася «Пельмень», стал чемпионом лиги по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе.

Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале турнира Камоцкий встретился с американцем Лэйном Вирнсом.

В поединке за титул Вася «Пельмень» победил единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.

Для спортсменов этот поединок стал реваншем. В октябре 2024 года в первом бою между россиянином и американцем была зафиксирована ничья. По правилам лиги, Лэйн Вирнс остался чемпионом Power Slap.

В 2023 году Камоцкий участвовал в Siberian Power Show. Тогда он соревновался в пощечинах в паре с барменом из Красноярска Анатолием Галушко. Победителю досталось бы 75 тысяч, но бой закончился ничьей.

«ПМ» пообщался с Василием в 2019 году и узнал, как скромный фермер-богатырь из городка в четырех часах езды от Красноярска стал звездой.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Спорт#Красноярск#Красноярский край#Иланский район#Турнир#Победа#Спортсмены
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