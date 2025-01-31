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Posted 31 января, 10:57

Published 31 января, 10:57

Modified 31 января, 11:19

Updated 31 января, 11:19

В Красноярске задержали замруководителя управления образования

Замруководителя управления образования задержали в Красноярске. За что?

31 января 2025, 10:57
Фото: СК Красноярского края.

В Красноярске задержали замруководителя управления образования

Против заместителя руководителя главного управления образования администрации Красноярска Виктора Марьясова возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в августе 2023 года Марьясов договорился со знакомой на поставку товаров для школы «Комплекс Покровский» в обход торгов. Замруководителя, полагает СК, полагалось 10% от цены каждого заключенного договора.

Марьясов с мая 2022 года по сентябрь 2023 года был директором школы «Комплекс Покровский».

В итоге Марьясов от своего имени заключил договоры на поставку товаров для школы с тремя юрлицами и двумя предпринимателями на 2,3 миллиона рублей.

«За незаконное денежное вознаграждение подозреваемый создавал препятствия другим коммерческим организациям и предпринимателям к доступу на товарный рынок, самостоятельно определял поставщиков материальных ценностей, согласовывал проекты договоров и их подписание», — заявили в СК.

После этого, в период с 14 августа по 15 сентября 2023 года, Марьясов, полагает СК, получил от посредника взятку в размере 230 тысяч рублей.

Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статья 290 УК РФ).

В СК сообщили, что Марьясов задержан. Как уточнили «ПМ», его заключили под стражу на два месяца.

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