Замруководителя управления образования задержали в Красноярске. За что?

Posted 31 января, 10:57
Published 31 января, 10:57
Modified 31 января, 11:19
Updated 31 января, 11:19
По версии следствия, в августе 2023 года Марьясов договорился со знакомой на поставку товаров для школы «Комплекс Покровский» в обход торгов. Замруководителя, полагает СК, полагалось 10% от цены каждого заключенного договора.
Марьясов с мая 2022 года по сентябрь 2023 года был директором школы «Комплекс Покровский».
В итоге Марьясов от своего имени заключил договоры на поставку товаров для школы с тремя юрлицами и двумя предпринимателями на 2,3 миллиона рублей.
«За незаконное денежное вознаграждение подозреваемый создавал препятствия другим коммерческим организациям и предпринимателям к доступу на товарный рынок, самостоятельно определял поставщиков материальных ценностей, согласовывал проекты договоров и их подписание», — заявили в СК.
После этого, в период с 14 августа по 15 сентября 2023 года, Марьясов, полагает СК, получил от посредника взятку в размере 230 тысяч рублей.
Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статья 290 УК РФ).
В СК сообщили, что Марьясов задержан. Как уточнили «ПМ», его заключили под стражу на два месяца.