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Posted 31 января, 04:22

Published 31 января, 04:22

Modified 31 января, 06:50

Updated 31 января, 06:50

Житель Красноярского края набил свастику на груди и хвастался в соцсетях

Житель Красноярского края набил свастику на груди и хвастался в соцсетях

31 января 2025, 04:22
Фото: 1MI.
В Красноярском крае на жителя Лесосибирска завели уголовное дело. Он набил татуировки свастики на груди и выставил фото в соцсети.

Как сообщают в СК, 37-летнего мужчину уже привлекали к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики.

Однако осенью 2024 года житель Лесосибирска опубликовал в соцсетях фотографию татуировок с изображением свастики на своем теле.

В региональном следкоме уточнили, что мужчина набил тату на груди справа и слева. Против лесосибирца завели уголовное дело за неоднократную пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой символики и атрибутики (часть 1 статья 282.4 УК РФ). Напомним, что это запрещено федеральными законами.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Лесосибирск#Красноярский край#СК#Уголовное дело#Татуировки#Свастика
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