Житель Красноярского края набил свастику на груди и хвастался в соцсетях

В региональном следкоме уточнили, что мужчина набил тату на груди справа и слева. Против лесосибирца завели уголовное дело за неоднократную пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой символики и атрибутики (часть 1 статья 282.4 УК РФ). Напомним, что это запрещено федеральными законами.