Житель Красноярского края набил свастику на груди и хвастался в соцсетях

Posted 31 января, 04:22
Published 31 января, 04:22
Modified 31 января, 06:50
Updated 31 января, 06:50
Как сообщают в СК, 37-летнего мужчину уже привлекали к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики.
Однако осенью 2024 года житель Лесосибирска опубликовал в соцсетях фотографию татуировок с изображением свастики на своем теле.
В региональном следкоме уточнили, что мужчина набил тату на груди справа и слева. Против лесосибирца завели уголовное дело за неоднократную пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой символики и атрибутики (часть 1 статья 282.4 УК РФ). Напомним, что это запрещено федеральными законами.