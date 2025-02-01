«Даже муниципальный перевозчик сбежал»: красноярский маршрут №6 вновь отдают частнику

Posted 1 февраля, 06:43
Published 1 февраля, 06:43
Modified 1 февраля, 06:55
Updated 1 февраля, 06:55
В середине сентября 2024 года стало известно, что перевозчик маршрута №6 — ООО «Триумф 7» — отказался работать на этом маршруте, поэтому ему грозило закрытие. После этого маршрутом занялось муниципальное транспортное предприятие №7.
В январе красноярцы жаловались на работу автобусов, среди них был и маршрут №6.
«Проспект Мира» обратил внимание на жалобы красноярцев в телеграм-чате главы города «Логинов-чат». Одна из жительниц сказала, что им проблемно уехать из поселка Водников, потому что автобусов выпускают на линию мало.
«До каких пор будут издеваться над жителями пос. Водников почти полным отсутствием транспорта в сторону ул. Матросова в утренние часы пик? Автобусов на маршруте № 6 крайне мало, да еще их с рейса снимают чуть ли не ежедневно! Мы встаем очень рано, чтобы ездить на работу, а не на остановках мерзнуть, т. к. интервалы позволительны уже минут по 40! Потом автобусы набиваются так, что теряешь пуговицы, дверь на выход работает только одна, т. к. кондукторы отсутствуют!!! И это после увеличения стоимости проезда!!!»
Представитель мэрии ответил, что на маршрут №6 с 1 февраля заходит новый перевозчик «в связи с невозможностью соблюдения условий муниципального контракта».
Один из пользователей отметил, что «даже муниципальный перевозчик сбежал с маршрута, на котором теперь будут коммерческие пазики».
В департаменте городского хозяйства и транспорта сообщили «Проспекту Мира», что маршрутом теперь будет заниматься ИП Тагачаков, потому что у старого перевозчика были проблемы с выпуском автобусов.
Согласно информации с сайта мэрии, ИП Тагачаков уже обслуживает маршрут №88.