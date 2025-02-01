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Posted 1 февраля, 09:17

Published 1 февраля, 09:17

Modified 1 февраля, 09:19

Updated 1 февраля, 09:19

Индексация пособий и мигранты: какие законы вступят в силу с 1 февраля

Индексация пособий и мигранты: какие законы вступят в силу с 1 февраля

1 февраля 2025, 09:17
Фото: 1MI.
Рассказываем об основных изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в феврале 2025 года.

С 1 февраля на 9,5% проиндексируют выплаты и пособия. Например, материнский капитал составит 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще 222 тысячи рублей — на второго. Индексацию страховых пенсий также доведут до 9,5%.

С 5 февраля изменится режим высылки незаконных мигрантов. Мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России, будут вносить в реестр, и их обяжут информировать сотрудников полиции о своем местоположении. Они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране.

Еще введут административную ответственность за нарушение правил въезда в Россию. Полиция может самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России.

С февраля конфискованное в ходе административного или уголовного дела имущество можно будет передавать в собственность регионов. Там его смогут использовать по назначению или в качестве «гуманитарной помощи».

Появится наставничество для детей в трудной жизненной ситуации. Наставники будут работать с теми, кто, например, совершили правонарушение — назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей.

Теперь подозреваемый или обвиняемый в СИЗО сможет встречаться с адвокатом по видеосвязи. Для такой встречи необходимо заявление.

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