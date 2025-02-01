Индексация пособий и мигранты: какие законы вступят в силу с 1 февраля

С 5 февраля изменится режим высылки незаконных мигрантов. Мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России, будут вносить в реестр, и их обяжут информировать сотрудников полиции о своем местоположении. Они не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране.