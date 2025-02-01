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Posted 1 февраля, 04:23

Published 1 февраля, 04:23

Modified 1 февраля, 11:34

Updated 1 февраля, 11:34

Красноярка хотела заработать на крипте и отдала мошенникам почти 3 миллиона

Красноярка хотела заработать на крипте и отдала мошенникам почти 3 миллиона

1 февраля 2025, 04:23
Фото: 1MI.
Жительница Красноярска стала жертвой мошенников и лишилась 2,8 миллиона рублей. Она набрала кредитов и заложила квартиру.

Все произошло в октябре 2024 года, рассказали в прокуратуре. 45-летней сотруднице электроснабжающей организации позвонил «представитель брокерской фирмы» и предложил ей стать инвестором. У женщины были трудности с деньгами и в надежде разобраться с ними согласилась на предложение.

Мошенник связал свою жертву с лжеброкером, который рассказал о торговле криптовалютой и указал установить для этого специальное приложение. Затем ей указали перечислить деньги на «обменник» и продиктовали реквизиты.

Женщина перечислила 30 тысяч рублей, лжеброкеры сказали, что сумма мала для инвестиций. После этого пострадавшая перевела ещё 200 тысяч.

В течение месяца женщина общалась с лжеброкерами. Они убедили оформить ее несколько кредитов на 2,6 миллиона рублей, заложить квартиру и занять деньги у матери.

Когда она потеряла все деньги, обратилась в полицию.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 427 жителей края. Причинённый ущерб составил 117,8 млн рублей.

  • Ранее мы рассказывали, как сотрудница нефтяной компании из Красноярска отдала биржевым мошенникам 19 миллионов.
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