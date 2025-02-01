Красноярка хотела заработать на крипте и отдала мошенникам почти 3 миллиона

Все произошло в октябре 2024 года, рассказали в прокуратуре. 45-летней сотруднице электроснабжающей организации позвонил «представитель брокерской фирмы» и предложил ей стать инвестором. У женщины были трудности с деньгами и в надежде разобраться с ними согласилась на предложение.