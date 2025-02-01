Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в феврале. Что покажут?

Ближайшие кинопоказы пройдут 3, 4, 5, 6 и 7 февраля. В понедельник, 3 февраля, в 17:00 покажут фильм «Дни и ночи» (12+), а 4 февраля в 11:00 — документальные фильмы «Алкоголь. Незримый враг» (12+) и «Курение. Взгляд изнутри» (12+), а в 17:00 — фильм «Корпус генерала Шубникова» (12+).