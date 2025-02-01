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Posted 1 февраля, 13:24

Published 1 февраля, 13:24

Modified 1 февраля, 13:31

Updated 1 февраля, 13:31

Красноярцев зовут на бесплатные показы мультфильмов и картин Мосфильма в феврале

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в феврале. Что покажут?

1 февраля 2025, 13:24
Фото: 2gis.ru.

Красноярцев зовут на бесплатные показы мультфильмов и картин Мосфильма в феврале

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в феврале.

С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.

Ближайшие кинопоказы пройдут 3, 4, 5, 6 и 7 февраля. В понедельник, 3 февраля, в 17:00 покажут фильм «Дни и ночи» (12+), а 4 февраля в 11:00 — документальные фильмы «Алкоголь. Незримый враг» (12+) и «Курение. Взгляд изнутри» (12+), а в 17:00 — фильм «Корпус генерала Шубникова» (12+).

  • 5 февраля 17:00 — фильм «Очная ставка» (12+);
  • 6 февраля в 17:00 — фильмы «Академик Иван Павлов» (0+);
  • 7 февраля в 15:00 — фильм «Я — медведь» (6+);

Расписание на другие дни февраля и описание фильмов можно посмотреть тут.

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