Красноярцы выбрали лучшие загсы города. Вот топ-3

Posted 1 февраля, 12:08
Published 1 февраля, 12:08
Modified 1 февраля, 12:34
Updated 1 февраля, 12:34
Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 1 498 человек. Первое место занял Дом семейных торжеств на проспекте Мира, 24г, который набрал 447 голосов — это 30% проголосовавших.
На втором месте оказался Дворец бракосочетания на улице Дубровинского, 106, за него 388 жителей или 26%. Третье место занял загс Октябрьского района на Крупской, 44, свой голос ему отдали 312 человек — это 21%.
Некоторые комментаторы критиковали загс, который занял первое место:
«Совсем на Мира не понравился Дом семейных торжеств. В Ленинском и то лучше было».
В топ не попали загсы Ленинского района, Кировского и Свердловского районов, Центрального и Железнодорожного районов и Советского района. Но некоторые из них хвалили в комментариях:
«В ЗАГСе Советского района нашего города работают замечательные сотрудницы, доброжелательные, вежливые».
«В Ленинском и Кировском сотрудники более вежливые и внимательные».