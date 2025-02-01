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Posted 1 февраля, 12:08

Published 1 февраля, 12:08

Modified 1 февраля, 12:34

Updated 1 февраля, 12:34

Красноярцы выбрали лучшие загсы города. Вот топ-3

Красноярцы выбрали лучшие загсы города. Вот топ-3

1 февраля 2025, 12:08
Фото: 2gis.ru.
Красноярцы выбрали лучшие, по своему мнению, загсы в городе. Рассказываем, кто попал в топ.

Опрос провело издание Ngs24 — в нем приняли участие 1 498 человек. Первое место занял Дом семейных торжеств на проспекте Мира, 24г, который набрал 447 голосов — это 30% проголосовавших.

На втором месте оказался Дворец бракосочетания на улице Дубровинского, 106, за него 388 жителей или 26%. Третье место занял загс Октябрьского района на Крупской, 44, свой голос ему отдали 312 человек — это 21%.

Некоторые комментаторы критиковали загс, который занял первое место:

«Совсем на Мира не понравился Дом семейных торжеств. В Ленинском и то лучше было».

В топ не попали загсы Ленинского района, Кировского и Свердловского районов, Центрального и Железнодорожного районов и Советского района. Но некоторые из них хвалили в комментариях:

«В ЗАГСе Советского района нашего города работают замечательные сотрудницы, доброжелательные, вежливые».
«В Ленинском и Кировском сотрудники более вежливые и внимательные».
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