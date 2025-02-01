Магнитные бури настигли Красноярск

Posted 1 февраля, 03:27
Published 1 февраля, 03:27
Modified 1 февраля, 03:29
Updated 1 февраля, 03:29
Буря достигнет своего пика ближе к 18:00, затем утихнет, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН. Магнитная буря будет слабой — уровень 1G.
По прогнозу магнитные бури ожидаются в конце месяца — 27 и 28 февраля.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.