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Posted 1 февраля, 05:44

Published 1 февраля, 05:44

Modified 1 февраля, 06:03

Updated 1 февраля, 06:03

Мэрия Красноярска показала «неудовлетворительные» киоски

Мэрия Красноярска показала «неудовлетворительные» киоски

1 февраля 2025, 05:44
Фото: Мэрия Красноярска.
В мэрии Красноярска рассказали, что к ним поступило 37 заявок на согласование внешнего облика торговых павильонов. Администрация согласовала только пять из них.

Согласование внешнего облика временного сооружения — процедура при продлении договора на размещение объекта, сообщили в мэрии. Владелец должен предоставить фото павильона или эскиз будущего облика в соответствии с архитектурно-художественным регламентом.

«Владельцы направляют на согласование объекты в неудовлетворительном состоянии, в том числе применяя фотомонтаж, искажая реальное состояние фасадов. Такие заявки мы отклоняем», — поделилась Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска.
Фото: Мэрия Красноярска

Предпринимателям, чьи заявки были отклонены, дали рекомендации, например, привести фасады к единому облику, скрыть подводящие инженерные сети и тому подобное, сообщили в департаменте градостроительства

В мэрии отметили, что в городе проводят масштабную ревизию таких павильонов и других временных конструкций к 400-летию города. Проверить нужно будет порядка 2800 сооружений.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Градостроительство#Мэрия
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