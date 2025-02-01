Мэрия Красноярска показала «неудовлетворительные» киоски

В мэрии Красноярска рассказали, что к ним поступило 37 заявок на согласование внешнего облика торговых павильонов. Администрация согласовала только пять из них.

Согласование внешнего облика временного сооружения — процедура при продлении договора на размещение объекта, сообщили в мэрии. Владелец должен предоставить фото павильона или эскиз будущего облика в соответствии с архитектурно-художественным регламентом. «Владельцы направляют на согласование объекты в неудовлетворительном состоянии, в том числе применяя фотомонтаж, искажая реальное состояние фасадов. Такие заявки мы отклоняем», — поделилась Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска. Фото: Мэрия Красноярска Предпринимателям, чьи заявки были отклонены, дали рекомендации, например, привести фасады к единому облику, скрыть подводящие инженерные сети и тому подобное, сообщили в департаменте градостроительства В мэрии отметили, что в городе проводят масштабную ревизию таких павильонов и других временных конструкций к 400-летию города. Проверить нужно будет порядка 2800 сооружений. Читайте также: В Красноярске за 15 миллионов хотят разработать единую палитру города Власти заказали календари с видами «Столбов», но убрали оттуда надпись «Свобода» Депутатам ЗС и сенаторам заказали обслуживание в VIP-залах красноярского аэропорта