Мэрия Красноярска показала «неудовлетворительные» киоски

Posted 1 февраля, 05:44
Published 1 февраля, 05:44
Modified 1 февраля, 06:03
Updated 1 февраля, 06:03
Согласование внешнего облика временного сооружения — процедура при продлении договора на размещение объекта, сообщили в мэрии. Владелец должен предоставить фото павильона или эскиз будущего облика в соответствии с архитектурно-художественным регламентом.
«Владельцы направляют на согласование объекты в неудовлетворительном состоянии, в том числе применяя фотомонтаж, искажая реальное состояние фасадов. Такие заявки мы отклоняем», — поделилась Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска.
Предпринимателям, чьи заявки были отклонены, дали рекомендации, например, привести фасады к единому облику, скрыть подводящие инженерные сети и тому подобное, сообщили в департаменте градостроительства
В мэрии отметили, что в городе проводят масштабную ревизию таких павильонов и других временных конструкций к 400-летию города. Проверить нужно будет порядка 2800 сооружений.