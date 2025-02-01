Около 20 домов в Красноярске остались без отопления в морозы

Posted 1 февраля, 02:57
Published 1 февраля, 02:57
Modified 1 февраля, 07:28
Updated 1 февраля, 07:28
Читатель «Проспекта Мира» сообщил, что отопление и воду отключили примерно в час ночи.
На сайте 005 указано, отключение аварийное. Причина — повреждение трубопровода. В диспетчерской сообщили «Проспекту Мира», что специалисты занимаются ремонтом и сегодня днем горячую воду вернут.
Сайт gismeteo указывает, что в 10 часов утра в Красноярске температура составляла -25 градусов, а ночью было -26.
Ранее синоптик рассказал, какую погоду стоит ждать в феврале.
Обновление: в администрации Ленинского района сообщили в 12:30, что аварийная бригада провела сварочные работы, идет поэтапный запуск тепла в дома красноярцев.