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Posted 1 февраля, 02:57

Published 1 февраля, 02:57

Modified 1 февраля, 07:28

Updated 1 февраля, 07:28

Около 20 домов в Красноярске остались без отопления в морозы

Около 20 домов в Красноярске остались без отопления в морозы

1 февраля 2025, 02:57
Фото: 1MI.
В Ленинском районе Красноярска без теплоснабжения и горячей воды остались порядка 20 домов из-за коммунальной аварии.

Читатель «Проспекта Мира» сообщил, что отопление и воду отключили примерно в час ночи.

Фото: 005

На сайте 005 указано, отключение аварийное. Причина — повреждение трубопровода. В диспетчерской сообщили «Проспекту Мира», что специалисты занимаются ремонтом и сегодня днем горячую воду вернут.

Сайт gismeteo указывает, что в 10 часов утра в Красноярске температура составляла -25 градусов, а ночью было -26.

Ранее синоптик рассказал, какую погоду стоит ждать в феврале.

Обновление: в администрации Ленинского района сообщили в 12:30, что аварийная бригада провела сварочные работы, идет поэтапный запуск тепла в дома красноярцев.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Авария#Отопление#Ремонт#Проспект Мира#Коммунальные услуги#Холод#Морозы#Температура
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