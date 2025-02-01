В Красноярске скоро начнется запись в детские лагеря. Как туда попасть?

Posted 1 февраля, 10:25
Published 1 февраля, 10:25
Modified 1 февраля, 10:27
Updated 1 февраля, 10:27
В Красноярске работают восемь загородных лагерей: «Ласточка», «Бирюсинка», «Крылья-Запад», «Крылья-Восток», «Лето», «Таёжный. Дружный», «Таёжный. Звёздный», «Таёжный. Республика Чародеев».
Записать ребёнка в лагерь можно через школу — заявления принимают до 15 апреля. В заявке нужно указать номер телефона и приложить к ней копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка.
Получить путевку в лагерь могут школьники от 7 до 18 лет. В 2025 году за 21-дневную смену будет составлять 35 681 рубль. При этом родители оплачивают только 30% от стоимости — 10 704 рубля.
Полностью бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря могут получить дети, оставшиеся без попечения родителей. Опекунам необходимо написать заявление в Красноярском информационно-методическом центре на Вавилова, 90.
Запись в пришкольные летние лагеря начнется с 11 марта.