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Posted 1 февраля, 10:25

Published 1 февраля, 10:25

Modified 1 февраля, 10:27

Updated 1 февраля, 10:27

Красноярцам рассказали, как получить путевку в летний лагерь для ребенка

В Красноярске скоро начнется запись в детские лагеря. Как туда попасть?

1 февраля 2025, 10:25
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, как получить путевку в летний лагерь для ребенка

В Красноярске с 3 февраля стартует запись в летние детские лагеря.

В Красноярске работают восемь загородных лагерей: «Ласточка», «Бирюсинка», «Крылья-Запад», «Крылья-Восток», «Лето», «Таёжный. Дружный», «Таёжный. Звёздный», «Таёжный. Республика Чародеев».

Записать ребёнка в лагерь можно через школу — заявления принимают до 15 апреля. В заявке нужно указать номер телефона и приложить к ней копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка.

Получить путевку в лагерь могут школьники от 7 до 18 лет. В 2025 году за 21-дневную смену будет составлять 35 681 рубль. При этом родители оплачивают только 30% от стоимости — 10 704 рубля.

Полностью бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря могут получить дети, оставшиеся без попечения родителей. Опекунам необходимо написать заявление в Красноярском информационно-методическом центре на Вавилова, 90.

Запись в пришкольные летние лагеря начнется с 11 марта.

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