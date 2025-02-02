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Posted 2 февраля, 02:44

Published 2 февраля, 02:44

Modified 2 февраля, 02:44

Updated 2 февраля, 02:44

8 лайфхаков, как накопить на отпуск

8 лайфхаков, как накопить на отпуск

2 февраля 2025, 02:44
Фото: prmira.ru.
Пока до лета еще достаточно времени, эксперт рассказал, как лучше накопить на отпуск и отправиться в путешествие.

Своими советами на эту тему поделился совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров.

1 Стоит ли копить на отпуск или лучше взять кредит?

Эксперт отвечает, что однозначно лучше копить. Так вы сами управляете процессом: в одном месяце можно отложить меньше, в другом — больше, можно поменять планы по ценам и маршруту. При оплате в кредит нельзя внести часть суммы или пропустить платеж. Кроме того, после отпуска придется выплачивать долг и не получится начать копить на следующую поездку или какую-то другую важную покупку.

2 Когда лучше начать копить на отпуск?

Чем раньше, тем лучше. Все зависит от того, сколько вы планируете потратить на отпуск и сколько готовы откладывать каждый месяц. Нужно поделить первое число на второе и отсчитать полученное время от даты начала отпуска — получится дата, когда надо начинать копить. По мнению эксперта, в идеале у вас должно быть не меньше полугода.

3 С чего начать?

Для начала нужно определить, сколько точно будет стоить ваш отпуск и сколько вы готовы откладывать. Можно посмотреть на текущие расходы и решить, от чего вы можете отказаться совсем или частично, пока копите. Таких вещей может оказаться немало.

4 Как откладывать?

Люди по-разному решают, сколько будут откладывать. Кто-то откладывает определенную сумму в день, неделю или месяц, кто-то — определенный процент от доходов (оптимально 15-20%), кто-то добавляет к накоплениям внеплановые доходы, например, премии, денежные подарки, выигрыши и так далее. Еще можно откладывать весь кешбэк, который вы получаете на банковскую карту. И вместе с этим можно экономить.

5 На чем можно сэкономить, пока копишь на отпуск?

Например, можно отказаться от покупки кофе с собой или билета в кино и отложить эти деньги. Вместо поездки на своей машине или такси можно поехать на общественном транспорте, а когда нужно проехать всего пару остановок, то можно прогуляться пешком. Можно реже ходить в кафе или совсем от них отказаться на время. Это же касается и доставки готовой еды на дом и спонтанных покупок вроде шоколадки на кассе в супермаркете.

6 На чем лучше не экономить?

В первую очередь — на здоровье и питании. Но и тут можно определить, какую часть из этих трат получится сократить безболезненно. Например, чуть реже ходить спортзал и заниматься дома, покупать чуть менее дорогие продукты, сократить потребление алкоголя и так далее.

Не стоит экономить на том, что для вас и вашей семьи действительно важно. Если ваш ребенок привык, что раз в месяц вы вместе ходите в кино — то, конечно, не стоит от этого отказываться, но можно уменьшить траты на попкорн, газировку и прочее.

7 Где хранить отложенные деньги?

Лучше завести отдельный счет или банковскую карту и перечислять все туда. Еще лучше, если эти деньги будут приносить доход — у многих банков есть накопительные счета или депозиты, пользуясь ими, можно накопить больше за счет процентов.

8 О чем стоит помнить?

Это ваш отпуск и ваши накопления. Если вы на каком-то этапе понимаете, что не успеете накопить нужную сумму, всегда можно пересмотреть свои планы.

Еще лучше сразу определить сроки покупки билетов, бронирования отеля и других необходимых предварительных расходов.

И не стоит перегибать палку и переходить «на хлеб и воду», чтобы накопить быстрее.

  • «Проспект Мира» поговорил с представителем туристического агентства и спросил, где жители Красноярска могут отдохнуть летом вместо Анапы. Среди вариантов — Сочи, Калининград, Казань, Дагестан и другие места. Из зарубежных направлений можно выбрать Абхазию, Турцию, Таиланд, Китай.
  • Еще мы составили топ мест, куда можно слетать на 14 февраля из Красноярска. Можно выбрать недорогие туры в Сочи, Казань или Петербург.
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#Деньги#Люди#Общество#Отдых#Отпуск
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