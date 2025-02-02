8 лайфхаков, как накопить на отпуск

Например, можно отказаться от покупки кофе с собой или билета в кино и отложить эти деньги. Вместо поездки на своей машине или такси можно поехать на общественном транспорте, а когда нужно проехать всего пару остановок, то можно прогуляться пешком. Можно реже ходить в кафе или совсем от них отказаться на время. Это же касается и доставки готовой еды на дом и спонтанных покупок вроде шоколадки на кассе в супермаркете.