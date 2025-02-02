Красноярец на «блатном Крузере» разъезжал по торговым рядам в центре Сочи. Видео

Posted 2 февраля, 14:41
Published 2 февраля, 14:41
Modified 2 февраля, 14:56
Updated 2 февраля, 14:56
1 февраля в телеграм-канале «Сочи онлайн» появилось видео, как водитель «Тойота Ленд Крузер» с «блатными» номерами 24-го региона едет по торговой галерее на Навагинской улице — это пешеходная зона, здесь расположены проходы у магазинов и ездить там нельзя.
После публикации сотрудники ГАИ нашли и задержали автомобилиста. 45-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составили административные протоколы за «нарушение общественного порядка» и правил дорожного движения.
Полиция опубликовала видео с извинениями мужчины. Ему грозят штраф и арест до 15 суток. Эту ночь водитель проведет в камере для задержанных.
В соцсетях обсудили случившееся. Несколько пользователей пошутили про Красноярск и то, что так на водителей «воздействует чистый красноярский воздух». Другие написали про «забарахливший» навигатор, задались вопросом, как можно было туда заехать, и добавили, что штрафы за нарушения слишком маленькие.
Некоторые указали, что водитель является местным жителем, а номера остались от прошлого владельца. При этом полиция в своих публикациях называет мужчину «приезжим из Красноярского края».