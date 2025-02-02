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Posted 2 февраля, 14:41

Published 2 февраля, 14:41

Modified 2 февраля, 14:56

Updated 2 февраля, 14:56

Красноярец на «блатном Крузере» разъезжал по торговым рядам в центре Сочи. Видео

Красноярец на «блатном Крузере» разъезжал по торговым рядам в центре Сочи. Видео

2 февраля 2025, 14:41
Фото: t.me/sochi_online.
Водитель внедорожника с красноярскими номерами разъезжал прямо по торговым рядам в центре Сочи. Людям приходилось отходить, полиция задержала его.

1 февраля в телеграм-канале «Сочи онлайн» появилось видео, как водитель «Тойота Ленд Крузер» с «блатными» номерами 24-го региона едет по торговой галерее на Навагинской улице — это пешеходная зона, здесь расположены проходы у магазинов и ездить там нельзя.

Видео: подписчик t.me/sochi_online.

После публикации сотрудники ГАИ нашли и задержали автомобилиста. 45-летнего мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него составили административные протоколы за «нарушение общественного порядка» и правил дорожного движения.

Видео: полиция Сочи.

Полиция опубликовала видео с извинениями мужчины. Ему грозят штраф и арест до 15 суток. Эту ночь водитель проведет в камере для задержанных.

Видео: полиция Сочи.

В соцсетях обсудили случившееся. Несколько пользователей пошутили про Красноярск и то, что так на водителей «воздействует чистый красноярский воздух». Другие написали про «забарахливший» навигатор, задались вопросом, как можно было туда заехать, и добавили, что штрафы за нарушения слишком маленькие.

Некоторые указали, что водитель является местным жителем, а номера остались от прошлого владельца. При этом полиция в своих публикациях называет мужчину «приезжим из Красноярского края».

#Видео#Происшествия#Авто#Полиция#Штраф#Водитель#Нарушение#ГАИ
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