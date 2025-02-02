Красноярец на «блатном Крузере» разъезжал по торговым рядам в центре Сочи. Видео

В соцсетях обсудили случившееся. Несколько пользователей пошутили про Красноярск и то, что так на водителей «воздействует чистый красноярский воздух». Другие написали про «забарахливший» навигатор, задались вопросом, как можно было туда заехать, и добавили, что штрафы за нарушения слишком маленькие.