Красноярск окутан грязным воздухом. Карта экологов — черная! Люди жалуются на тошноту

Posted 2 февраля, 06:14
Published 2 февраля, 06:14
Modified 2 февраля, 07:55
Updated 2 февраля, 07:55
Карта проекта окрашена черными и красными цветами. Сильные загрязнения фиксируют во всех районах города. Хуже всего ситуация наблюдается в Октябрьском и Железнодорожном районах.
Такое загрязнение трактуют как «вредное», «очень вредное» и «опасное».
Такой вид, например, открывается из окна в Белых росах. Дома, мост и другие объекты вдали плохо видно из-за дымки.
С 15:00 сегодняшнего дня и до 4 февраля вводится режим НМУ. Предприятия должны снизить количество выбросов в воздух.
В соцсетях жители жалуются на неприятный запах, некоторые — на плохое самочувствие.
«Вчера уже дышать было нечем, а не сегодня он испортился. На правом берегу с обеда воняло каким-то дихлофосом вперемешку с углем».
«У меня у всей семьи голова болит и тошнота. Как я устал от этой травли».
Под постом министра экологии люди также пишут, что вводить режим НМУ нужно было еще накануне, и публикуют картинки с противогазами.
«Вчера уже нечем было дышать. А режим объявили только сейчас».
«Очень вовремя».