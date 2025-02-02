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Posted 2 февраля, 06:14

Published 2 февраля, 06:14

Modified 2 февраля, 07:55

Updated 2 февраля, 07:55

Красноярск окутан грязным воздухом. Карта экологов — черная! Люди жалуются на тошноту

Красноярск окутан грязным воздухом. Карта экологов — черная! Люди жалуются на тошноту

2 февраля 2025, 06:14
Фото: prmira.ru.
В Красноярске 2 февраля очень сильно загрязнен воздух, это следует из данных проекта экологов-активистов Nebo.Live.

Карта проекта окрашена черными и красными цветами. Сильные загрязнения фиксируют во всех районах города. Хуже всего ситуация наблюдается в Октябрьском и Железнодорожном районах.

Фото: nebo.live/ru/krs

Такое загрязнение трактуют как «вредное», «очень вредное» и «опасное».

Фото: nebo.live/ru/krs

Такой вид, например, открывается из окна в Белых росах. Дома, мост и другие объекты вдали плохо видно из-за дымки.

Фото: prmira.ru

С 15:00 сегодняшнего дня и до 4 февраля вводится режим НМУ. Предприятия должны снизить количество выбросов в воздух.

В соцсетях жители жалуются на неприятный запах, некоторые — на плохое самочувствие.

«Вчера уже дышать было нечем, а не сегодня он испортился. На правом берегу с обеда воняло каким-то дихлофосом вперемешку с углем».

«У меня у всей семьи голова болит и тошнота. Как я устал от этой травли».

Под постом министра экологии люди также пишут, что вводить режим НМУ нужно было еще накануне, и публикуют картинки с противогазами.

«Вчера уже нечем было дышать. А режим объявили только сейчас».

«Очень вовремя».

#Город#Люди#Общество#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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