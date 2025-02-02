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Posted 2 февраля, 07:32

Published 2 февраля, 07:32

Modified 2 февраля, 08:49

Updated 2 февраля, 08:49

Красноярск опять занял первое место в России по самому грязному воздуху

Красноярск опять занял первое место в России по самому грязному воздуху

2 февраля 2025, 07:32
Фото: prmira.ru.
В рейтинге проекта IQair Красноярск опять находится на первом месте по грязному воздуху среди городов России, которые подключены к этому сервису.

IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.

Такие данные сервис показывает в 14:23. Судя по ним, в Москве ситуация значительно лучше.

Фото: www.iqair.com

В мировом рейтинге по загрязнению Красноярск сейчас находится на шестом месте. Сегодня ранее город перемещался с восьмой на десятую строчку.

На первом месте стоит Лахор в Пакистане, на втором — Дели в Индии, на третьем расположился Бишкек в Кыргызстане.

Фото: www.iqair.com

Отметим, что в рейтинге могут быть не приведены полные данные обо всех загрязнениях. Однако следить и изучать информацию можно.

Москва в этом списке занимает 117 место из 123.

Фото: www.iqair.com

Карта экологов-активистов проекта Nebo.Live 2 февраля окрашена черным и красным. Сильные загрязнения фиксируют во всех районах Красноярска. Хуже всего обстановка складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Город окутала дымка, люди жалуются на неприятный запах.

С 15:00 сегодняшнего дня и до 4 февраля вводится режим НМУ. Предприятия должны снизить количество выбросов.

В соцсетях жители говорят, что вводить ограничения нужно было еще накануне. Некоторые жители жалуются на головную боль и тошноту.

#Город#Люди#Общество#Воздух#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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