Красноярск опять занял первое место в России по самому грязному воздуху

Posted 2 февраля, 07:32
Published 2 февраля, 07:32
Modified 2 февраля, 08:49
Updated 2 февраля, 08:49
IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.
Такие данные сервис показывает в 14:23. Судя по ним, в Москве ситуация значительно лучше.
В мировом рейтинге по загрязнению Красноярск сейчас находится на шестом месте. Сегодня ранее город перемещался с восьмой на десятую строчку.
На первом месте стоит Лахор в Пакистане, на втором — Дели в Индии, на третьем расположился Бишкек в Кыргызстане.
Отметим, что в рейтинге могут быть не приведены полные данные обо всех загрязнениях. Однако следить и изучать информацию можно.
Москва в этом списке занимает 117 место из 123.
Карта экологов-активистов проекта Nebo.Live 2 февраля окрашена черным и красным. Сильные загрязнения фиксируют во всех районах Красноярска. Хуже всего обстановка складывается в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Город окутала дымка, люди жалуются на неприятный запах.
С 15:00 сегодняшнего дня и до 4 февраля вводится режим НМУ. Предприятия должны снизить количество выбросов.
В соцсетях жители говорят, что вводить ограничения нужно было еще накануне. Некоторые жители жалуются на головную боль и тошноту.