Москвичи ищут квартиры в Красноярске

По данным опроса, возможность переезда в другой город часто рассматривают из-за карьерных возможностей в другом регионе (45,2%). Еще опрошенные говорили, что в других городах их привлекают местная культура и досуг (44,2%), особенности и традиции региона (30,8%). Каждый пятый готов переехать в другой город, чтобы быть ближе к родителям, родственникам, любимому человеку или друзьям.