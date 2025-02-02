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Posted 2 февраля, 03:23

Published 2 февраля, 03:23

Modified 2 февраля, 06:38

Updated 2 февраля, 06:38

Москвичи ищут квартиры в Красноярске

Москвичи ищут квартиры в Красноярске

2 февраля 2025, 03:23
Фото: prmira.ru.
Жители России часто интересуются арендой жилья не только в родном городе, но и других мегаполисах страны.

Так, в Красноярске, по информации «Яндекс Аренды», в 2024 году возможность снять квартиру на долгое время рассматривали не только местные жители (66%), но и новосибирцы (13,4%), москвичи (7,6%), жители Иркутска и Иркутской области (2,5%).

Интерес к долгосрочной аренде в городе сравним с интересом к возможности трудоустройства. По данным hh.ru, почти в 640 резюме новосибирцы, москвичи и жители Иркутской области указали готовность переехать в Красноярск.

Известно, например, что федеральная компания «Русгидро» в этом году планирует переехать в Красноярск и закрыть головной офис в Москве.

Сами красноярцы для долгосрочной аренды искали квартиры в Новосибирске (3,3% «красноярских» просмотров) и Омске (1,8% «красноярских» просмотров). Как выяснил hh.ru, возможность переезда и трудоустройства в Новосибирске и Омске красноярцы указывали более чем в 450 резюме.

В других городах чаще всего возможность долгосрочной аренды рассматривали жители соседнего региона. Например, в Екатеринбурге съемное жилье присматривали арендаторы из Челябинской области (6%), в Ростове-на-Дону — из Краснодарского края (6,4%), в Перми — из Свердловской области (16,3%), а в Волгограде — из Ростовской (8,2%).

По данным опроса, возможность переезда в другой город часто рассматривают из-за карьерных возможностей в другом регионе (45,2%). Еще опрошенные говорили, что в других городах их привлекают местная культура и досуг (44,2%), особенности и традиции региона (30,8%). Каждый пятый готов переехать в другой город, чтобы быть ближе к родителям, родственникам, любимому человеку или друзьям.

  • В Красноярске стала снижаться стоимость аренды жилья. Это связано с падением спроса. Об этом рассказала руководитель отдела аренды компании «Этажи» Евгения Жеребцова. За прошлый год цены на съемные квартиры выросли на 30-35% в сравнении с 2023 годом. По словам риелтора, для многих красноярцев аренда стала слишком дорогой, и некоторые квартиры пустуют месяцами. В итоге собственники начали снижать цены.
  • По данным «Дом.рф», в Красноярске за год в три раза выросло количество предложений по аренде квартир. Стоимость аренды достигла 32,9 тысячи рублей в среднем.
  • Эксперты «Яндекс Недвижимости» отмечали, что увеличение числа съемных квартир может быть связано с их «перетоком» в сегмент долгосрочной аренды, так как собственники не смогли продать жилье.
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