Москвичи ищут квартиры в Красноярске

Posted 2 февраля, 03:23
Published 2 февраля, 03:23
Modified 2 февраля, 06:38
Updated 2 февраля, 06:38
Так, в Красноярске, по информации «Яндекс Аренды», в 2024 году возможность снять квартиру на долгое время рассматривали не только местные жители (66%), но и новосибирцы (13,4%), москвичи (7,6%), жители Иркутска и Иркутской области (2,5%).
Интерес к долгосрочной аренде в городе сравним с интересом к возможности трудоустройства. По данным hh.ru, почти в 640 резюме новосибирцы, москвичи и жители Иркутской области указали готовность переехать в Красноярск.
Известно, например, что федеральная компания «Русгидро» в этом году планирует переехать в Красноярск и закрыть головной офис в Москве.
Сами красноярцы для долгосрочной аренды искали квартиры в Новосибирске (3,3% «красноярских» просмотров) и Омске (1,8% «красноярских» просмотров). Как выяснил hh.ru, возможность переезда и трудоустройства в Новосибирске и Омске красноярцы указывали более чем в 450 резюме.
В других городах чаще всего возможность долгосрочной аренды рассматривали жители соседнего региона. Например, в Екатеринбурге съемное жилье присматривали арендаторы из Челябинской области (6%), в Ростове-на-Дону — из Краснодарского края (6,4%), в Перми — из Свердловской области (16,3%), а в Волгограде — из Ростовской (8,2%).
По данным опроса, возможность переезда в другой город часто рассматривают из-за карьерных возможностей в другом регионе (45,2%). Еще опрошенные говорили, что в других городах их привлекают местная культура и досуг (44,2%), особенности и традиции региона (30,8%). Каждый пятый готов переехать в другой город, чтобы быть ближе к родителям, родственникам, любимому человеку или друзьям.