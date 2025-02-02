Пятый ребенок погиб у семьи из Красной Сопки

Posted 2 февраля, 03:21
Published 2 февраля, 03:21
Modified 2 февраля, 03:32
Updated 2 февраля, 03:32
Как сообщили в прокуратуре, он находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медучреждениях не состоял. Со слов матери, её привычный рацион не менялся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ)
В декабре главе семьи предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.