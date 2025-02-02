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Posted 2 февраля, 03:21

Published 2 февраля, 03:21

Modified 2 февраля, 03:32

Updated 2 февраля, 03:32

Пятый ребенок погиб у семьи из Красной Сопки

Пятый ребенок погиб у семьи из Красной Сопки

2 февраля 2025, 03:21
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Отравление семьи
В селе Красная сопка Красноярского края погиб еще один ребенок в семье, где от отравления погибли четверо детей. Предположительно, трехмесячный ребенок захлебнулся рвотными массами.

Как сообщили в прокуратуре, он находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медучреждениях не состоял. Со слов матери, её привычный рацион не менялся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ)

В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет. Беременная мать и отец выжили. В ноябре в семье родился ребенок.

В декабре главе семьи предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.

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#Владислав Савончик#Дети#Отравление семьи
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