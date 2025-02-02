СК проводит проверку из-за смерти 5 ребенка в Красной Сопке. Семья жила в том же доме

Posted 2 февраля, 07:10
Published 2 февраля, 07:10
Modified 2 февраля, 07:12
Updated 2 февраля, 07:12
Трагедия произошла в частном доме в Назаровском районе.
По данным СК, вечером 1 февраля мать уложила трехмесячного младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила сына без признаков жизни. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре добавляли, что насильственных следов на месте не обнаружили. Точную причину смерти установит экспертиза. Ведомство тоже проводит проверку.
Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.
В краевом СК уточнили «Проспекту Мира», что семья продолжила жить в том же доме, где ранее погибли их четверо детей после отравления дихлофосом. Родители сделали ремонт и жили там с новорожденным сыном.
Может быть возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В сентябре 2024 года в этой же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет.
Экспертиза показала, что дети погибли из-за отравления дихлофосом. Беременная мать и отец лежали в больнице, но выжили. В ноябре у них родился пятый ребенок.
В декабре отцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.