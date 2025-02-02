Цены на новостройки в России растут. А в Красноярске падают

А руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова рассказала «ПМ», что будет с ипотекой в этом году. Будет введен ипотечный стандарт, что затруднит выдачу ипотеки для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. В целом же, по мнению риелтора, нововведение защитит от рисков и сделает условия кредитования более прозрачными.