Цены на новостройки в России растут. А в Красноярске падают

Posted 2 февраля, 01:38
Published 2 февраля, 01:38
Modified 2 февраля, 01:38
Updated 2 февраля, 01:38
Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир». Они провели мониторинг по 70 крупнейшим городам страны.
Специалисты отмечают, что число новостроек на рынке начало сокращаться, и это поддерживает цены на жилье. При этом в январе цены росли не очень активно.
За прошедший месяц квадратный метр новостроек в 54 городе из исследованных 70 подорожал, в 13 городах подешевел, в трех остался на прежнем уровне.
В Красноярске, судя по данным аналитиков, стоимость квадратного метра в новом жилье не изменилась за январь и составляет 142 236 рублей. А средняя цена новой квартиры за январь уменьшилась на 0,8% и составляет 8 167 998 рублей.
Больше всего за месяц квадратный метр в новостройке подорожал в Перми (+3,6%), Челябинске (+3,5%), Воронеже (+2,5%), Курске (+2,5%) и Краснодаре (+2,3%). Больше всего подешевели Томск (–1,4%), Омск (–1,1%), Набережные Челны (–1,1%), Махачкала (–1,1%) и Калининград (–0,9%).
В столичных городах цены продолжили расти: в Москве квадрат подорожал на 1,3%, в Подмосковье — на 0,1%, в Петербурге — на 2,1%.
В среднем по России в январе цены выросли на 0,8%, и теперь квадратный метр строящейся недвижимости стоит 142 749 рублей. Если говорить про цены на квартиры, то в среднем жилье подорожало на 0,7% за месяц, до 7 390 359 рублей.
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко рассказал, что квадратный метр новостроек подорожал в стране слабее, чем в ноябре и декабре 2024 года — тогда рост составил +2% и +2,3% соответственно. А число подешевевших городов выросло по сравнению и с ноябрем (9 городов), и с декабрем (10 городов).
По мнению эксперта, рост цен продолжится, но будет слабым.
«Таким образом, пока что прогнозы тех, кто прочил рынку обрушение цен из-за нехватки спроса, не сбылись, но динамика роста вялая, да и количество городов, где новостройки продолжают дорожать, сокращается, — отмечает Луценко. — Мы ожидаем дальнейшего слабого, на уровне инфляции, роста цен в среднем по стране: продолжения повышения цен там, где имеется дефицит нового жилья, но снижения в тех городах, где рынок новостроек насыщен предложением. В целом застройщики уже снижают активность — предложение на первичном рынке РФ сократилось в январе на 6%».
«Проспект Мира» поговорил с экспертами по недвижимости и спросил, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в Красноярске в 2025 году. В «Авито недвижимости», например, не прогнозируют снижения цен на новостройки, так как у застройщиков есть кредиты, которые сложнее выплачивать из-за повышения ключевой ставки. Строительные компании также снизили темы строительства после отмены массовой льготной ипотеки.
Цены на вторичку и загородное жилье тоже существенно не изменятся, полагают эксперты. Для россиян недвижимость по-прежнему остается надежным способом сбережения средств и ценным активом.
А руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова рассказала «ПМ», что будет с ипотекой в этом году. Будет введен ипотечный стандарт, что затруднит выдачу ипотеки для тех, у кого нет денег на первоначальный взнос. В целом же, по мнению риелтора, нововведение защитит от рисков и сделает условия кредитования более прозрачными.