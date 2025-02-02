В феврале не будет длинных выходных. Даже в честь 23 февраля

Posted 2 февраля, 09:10
Published 2 февраля, 09:10
Modified 2 февраля, 09:12
Updated 2 февраля, 09:12
В честь 23 Февраля длинных выходных в этот раз не будет. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, и дополнительного отдыха не будет. Жителей России ждут обычные двухдневные выходные — в субботу и воскресенье, 22 и 23 числа.
Точно так будет и в Международный женский день. Россияне отдохнут только в субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта.
Зато в мае пройдут две череды длинных выходных. В честь 1 Мая россияне будут отдыхать с 1 по 4 число включительно. Потом ждет отдых в честь 9 Мая — с 8 по 11 мая включительно.
Потом наступят четыре выходных подряд в честь Дня России — с 12 по 15 июня. Затем нас ждет трехдневный отдых на День народного единства — со 2 по 4 ноября.
31 декабря 2025 года будет выходным днем.