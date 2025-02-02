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Posted 2 февраля, 09:10

Published 2 февраля, 09:10

Modified 2 февраля, 09:12

Updated 2 февраля, 09:12

В феврале не будет длинных выходных. Даже в честь 23 февраля

В феврале не будет длинных выходных. Даже в честь 23 февраля

2 февраля 2025, 09:10
Фото: prmira.ru.
Публикуем график праздничных дней в России в 2025 году.

В честь 23 Февраля длинных выходных в этот раз не будет. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, и дополнительного отдыха не будет. Жителей России ждут обычные двухдневные выходные — в субботу и воскресенье, 22 и 23 числа.

Точно так будет и в Международный женский день. Россияне отдохнут только в субботу, 8 марта, и воскресенье, 9 марта.

Фото: Минтруд России

Зато в мае пройдут две череды длинных выходных. В честь 1 Мая россияне будут отдыхать с 1 по 4 число включительно. Потом ждет отдых в честь 9 Мая — с 8 по 11 мая включительно.

Потом наступят четыре выходных подряд в честь Дня России — с 12 по 15 июня. Затем нас ждет трехдневный отдых на День народного единства — со 2 по 4 ноября.

31 декабря 2025 года будет выходным днем.

  • Перед летом и праздничными днями можно прочесть топ советов, как накопить на отпуск. Эксперт рассказал, с чего лучше начать, на чем можно сэкономить и куда лучше откладывать деньги.
  • Еще «ПМ» поговорил с представителем туристического агентства и спросил, где жители Красноярска могут отдохнуть летом вместо Анапы. Среди вариантов — Сочи, Калининград, Казань, Дагестан и другие места. Из зарубежных направлений можно выбрать Абхазию, Турцию, Таиланд, Китай.
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