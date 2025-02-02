prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 04:00

Published 2 февраля, 04:00

Modified 2 февраля, 04:00

Updated 2 февраля, 04:00

Жители Красноярска выбирают сноуборды чаще горных лыж — исследование Авито

Жители Красноярска выбирают сноуборды чаще горных лыж — исследование Авито

2 февраля 2025, 04:00
Фото: Авито.
38% жителей Красноярска регулярно посещают горнолыжные курорты, при этом 28% предпочитают сноуборды, а 24% — горные лыжи. Каждый пятый покупатель спортивного снаряжения планирует потратить до 15 тысяч рублей в этом сезоне.

Данные были представлены аналитиками Авито на паблик-токе в рамках фестиваля «РозаФест» на курорте Роза Хутор. В январе 2025 года продажи товаров для зимних видов спорта на Авито выросли на 32% по сравнению с декабрём. Наибольший рост спроса зафиксирован в категориях «ботинки и крепления» (+55%) и «лыжные палки» (+46%). Продажи сноубордов увеличились на 7%, а защитной экипировки — на 3%.

«По данным аналитиков Авито, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней», — рассказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.

Сноуборды брендов Burton, Jones и Nidecker, а также лыжи Fischer, HEAD и Atomic стали самыми востребованными среди жителей Красноярска. 65% покупок приходится на новое снаряжение, тогда как вторичный рынок занимает 35%.

При выборе экипировки 62% опрошенных ориентируются на удобство и комфорт, 54% — на стоимость, а 42% — на качество и надежность. Женщины чаще мужчин учитывают отзывы (26% против 19%), а мужчины обращают внимание на бренд (10% против 8%). Молодежь 18–24 лет выделяется запросом на дизайн (15%) и экологичность материалов (10%).

Исследование показало, что лишь 8% лыжников негативно относятся к сноубордистам, при этом ни один сноубордист не выразил неприязни к лыжникам. 35% респондентов нейтральны к «оппонентам», а 11% катаются на обоих видах снаряжения.

Среди активных посетителей курортов 11% ездят ежегодно, 9% — несколько раз за сезон, а 15% молодёжи успевают совершить 2–3 поездки.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика