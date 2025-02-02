Жители Красноярска выбирают сноуборды чаще горных лыж — исследование Авито

Данные были представлены аналитиками Авито на паблик-токе в рамках фестиваля «РозаФест» на курорте Роза Хутор. В январе 2025 года продажи товаров для зимних видов спорта на Авито выросли на 32% по сравнению с декабрём. Наибольший рост спроса зафиксирован в категориях «ботинки и крепления» (+55%) и «лыжные палки» (+46%). Продажи сноубордов увеличились на 7%, а защитной экипировки — на 3%.