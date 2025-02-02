Жители Красноярска выбирают сноуборды чаще горных лыж — исследование Авито

Posted 2 февраля, 04:00
Published 2 февраля, 04:00
Modified 2 февраля, 04:00
Updated 2 февраля, 04:00
Данные были представлены аналитиками Авито на паблик-токе в рамках фестиваля «РозаФест» на курорте Роза Хутор. В январе 2025 года продажи товаров для зимних видов спорта на Авито выросли на 32% по сравнению с декабрём. Наибольший рост спроса зафиксирован в категориях «ботинки и крепления» (+55%) и «лыжные палки» (+46%). Продажи сноубордов увеличились на 7%, а защитной экипировки — на 3%.
«По данным аналитиков Авито, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней», — рассказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.
Сноуборды брендов Burton, Jones и Nidecker, а также лыжи Fischer, HEAD и Atomic стали самыми востребованными среди жителей Красноярска. 65% покупок приходится на новое снаряжение, тогда как вторичный рынок занимает 35%.
При выборе экипировки 62% опрошенных ориентируются на удобство и комфорт, 54% — на стоимость, а 42% — на качество и надежность. Женщины чаще мужчин учитывают отзывы (26% против 19%), а мужчины обращают внимание на бренд (10% против 8%). Молодежь 18–24 лет выделяется запросом на дизайн (15%) и экологичность материалов (10%).
Исследование показало, что лишь 8% лыжников негативно относятся к сноубордистам, при этом ни один сноубордист не выразил неприязни к лыжникам. 35% респондентов нейтральны к «оппонентам», а 11% катаются на обоих видах снаряжения.
Среди активных посетителей курортов 11% ездят ежегодно, 9% — несколько раз за сезон, а 15% молодёжи успевают совершить 2–3 поездки.