Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за голодных пассажиров из Красноярска

Как сообщили в Роспотребнадзоре, согласно авиационным правилам в случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить пассажиров напитками при ожидании более 2-х часов, горячим питанием — спустя 4 часа ожидания и далее: каждые 6 часов (в дневное время), каждые 8 часов (в ночное время), размещением в гостинице — при ожидании более 8 часов (днём), более 6 часов (ночью).