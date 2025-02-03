Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за голодных пассажиров из Красноярска

Posted 3 февраля, 04:37
Published 3 февраля, 04:37
Modified 3 февраля, 12:29
Updated 3 февраля, 12:29
Инцидент произошел еще в октябре 2024 года из-за технической неисправности самолета.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, согласно авиационным правилам в случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить пассажиров напитками при ожидании более 2-х часов, горячим питанием — спустя 4 часа ожидания и далее: каждые 6 часов (в дневное время), каждые 8 часов (в ночное время), размещением в гостинице — при ожидании более 8 часов (днём), более 6 часов (ночью).
Однако пассажиров из Красноярска несвоевременно обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.
В ведомстве отметили, что авиакомпания ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения. Управление Роспотребнадзора назначило штраф 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф уже оплачен.