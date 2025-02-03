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Posted 3 февраля, 04:37

Published 3 февраля, 04:37

Modified 3 февраля, 12:29

Updated 3 февраля, 12:29

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за голодных пассажиров из Красноярска

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за голодных пассажиров из Красноярска

3 февраля 2025, 04:37
Фото: prmira.ru.
Пассажиры рейса авиакомпании «Победа» Красноярск — Москва провели в аэропорту более 22 часов в ожидании. Компания несвоевременно обеспечила людей напитками и питанием и получила штраф в 40 тысяч рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Инцидент произошел еще в октябре 2024 года из-за технической неисправности самолета.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, согласно авиационным правилам в случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить пассажиров напитками при ожидании более 2-х часов, горячим питанием — спустя 4 часа ожидания и далее: каждые 6 часов (в дневное время), каждые 8 часов (в ночное время), размещением в гостинице — при ожидании более 8 часов (днём), более 6 часов (ночью).

Однако пассажиров из Красноярска несвоевременно обеспечили прохладительными напитками и горячим питанием.

В ведомстве отметили, что авиакомпания ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения. Управление Роспотребнадзора назначило штраф 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф уже оплачен.

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