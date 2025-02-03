Автобус с пассажирами влетел в грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске

По предварительной информации, сообщили в ГАИ, 35-летний водитель рейсового автобуса №173 двигался по мосту со стороны Партизана Железняка в сторону Мичурина и столкнулся с грузовиком «Фузо Кантер», за рулем которого был 58-летний мужчина.