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Posted 3 февраля, 07:03

Published 3 февраля, 07:03

Modified 3 февраля, 12:26

Updated 3 февраля, 12:26

Автобус с пассажирами влетел в грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске

Автобус с пассажирами влетел в грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске

3 февраля 2025, 07:03
Фото: Госавтоинспекция 24.
В Красноярске на Октябрьском мосту произошла авария — рейсовый автобус влетел в грузовик. Пострадала как минимум одна пассажирка автобуса.

По предварительной информации, сообщили в ГАИ, 35-летний водитель рейсового автобуса №173 двигался по мосту со стороны Партизана Железняка в сторону Мичурина и столкнулся с грузовиком «Фузо Кантер», за рулем которого был 58-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автобуса. Информация о других пострадавших уточняется.

Сообщения об аварии начали появляться в 12:00 в 2gis. По состоянию на 14:00, на участке до сих пор есть пробка.

Фото: 2gis
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#Владислав Савончик#ДТП#Красноярск#Октябрьский мост#Автобус#ГАИ#Грузовик
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