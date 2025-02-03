Автобус с пассажирами влетел в грузовик на Октябрьском мосту в Красноярске

Posted 3 февраля, 07:03
Published 3 февраля, 07:03
Modified 3 февраля, 12:26
Updated 3 февраля, 12:26
По предварительной информации, сообщили в ГАИ, 35-летний водитель рейсового автобуса №173 двигался по мосту со стороны Партизана Железняка в сторону Мичурина и столкнулся с грузовиком «Фузо Кантер», за рулем которого был 58-летний мужчина.
В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автобуса. Информация о других пострадавших уточняется.
Сообщения об аварии начали появляться в 12:00 в 2gis. По состоянию на 14:00, на участке до сих пор есть пробка.