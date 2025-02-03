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Posted 3 февраля, 05:33

Published 3 февраля, 05:33

Modified 3 февраля, 12:27

Updated 3 февраля, 12:27

Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Красноярском крае

Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Красноярском крае

3 февраля 2025, 05:33
Фото: МВД 24.
В Балахтинском районе 3 февраля на 191 километре автодороги Шарыпово — Ужур — Балахта рейсовый автобус с 10 людьми вылетел с дороги и опрокинулся.

Как сообщили в полиции, автобус «Хендай» ехал из Кызыла в Красноярск, 54-летний водитель не справился с управлением и вылетел в правый кювет.

В салоне автобуса на момент аварии находились 10 взрослых пассажиров, по предварительным данным, за медпомощью обратились двое. Их доставили в районную больницу Балахты. Остальных людей доставили в автовокзал поселка, откуда они отправятся в Красноярск.

На месте работает полиция и выясняет обстоятельства произошедшего.

Обновление: Количество пострадавших выросло до четырех.

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#Владислав Савончик#Полиция#Красноярский край#Автобус#Пассажиры#Балахтинский район#Автовокзал#Дорожное происшествие
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