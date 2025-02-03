Автобус с пассажирами вылетел с дороги в Красноярском крае

Posted 3 февраля, 05:33
Published 3 февраля, 05:33
Modified 3 февраля, 12:27
Updated 3 февраля, 12:27
Как сообщили в полиции, автобус «Хендай» ехал из Кызыла в Красноярск, 54-летний водитель не справился с управлением и вылетел в правый кювет.
В салоне автобуса на момент аварии находились 10 взрослых пассажиров, по предварительным данным, за медпомощью обратились двое. Их доставили в районную больницу Балахты. Остальных людей доставили в автовокзал поселка, откуда они отправятся в Красноярск.
На месте работает полиция и выясняет обстоятельства произошедшего.
Обновление: Количество пострадавших выросло до четырех.