Бизнес сквозь века: как предприниматели создают образ Красноярского края

Posted 3 февраля, 08:41
Published 3 февраля, 08:41
Modified 3 февраля, 08:43
Updated 3 февраля, 08:43
От первых купцов XVI века до современных бизнесменов, внедряющих передовые технологии, предприниматели играли ключевую роль в становлении края. Давайте посмотрим, как предпринимательство формировало облик нашего региона на протяжении веков.
История предпринимательства в Сибири начинается с великих геополитических и экономических изменений XVI века. В 1581 году семья Строгановых, владевшая обширными соляными промыслами на Урале, столкнулась с угрозой со стороны хана Кучума. Его набеги наносили огромный урон экономике региона, и тогда Строгановы обратились к казачьему атаману Ермаку.
Поход Ермака стал знаковым событием, открывшим путь для освоения Сибири. Ермак одержал победу над Кучумом, что позволило Московскому царству присоединить к своим владениям обширные земли Сибирского ханства. Это стало важным шагом для государства, поскольку Сибирь открыла новые экономические горизонты.
Основным ресурсом Сибири того времени была пушнина. Она ценилась на мировых рынках и приносила до 13% доходов государственной казны, что можно сравнить с долей нефтегазового сектора в современной России.
Освоение Сибири сопровождалось строительством острогов — укрепленных поселений, которые становились опорными пунктами для дальнейшей экспансии. В 1628 году на берегу Енисея был основан Красный Яр — острог, положивший начало современному Красноярску.
Красный Яр стал центром торговли и ремёсел. Жители занимались земледелием, охотой и рыболовством, а также создавали первые мастерские. В XVIII веке сюда стали стекаться купцы, а в XIX веке открытие месторождений золота привлекло промышленников.
XIX век стал периодом расцвета золотодобычи в Красноярском крае. К середине столетия здесь добывалось до 90% золота России, что сделало край центром золотопромышленности.
В это время в регионе сформировался класс состоятельных купцов и промышленников, таких как семьи Кузнецовых, Мясниковых и Гадаловых. Они не только развивали золотодобычу, но и занимались благотворительностью, внося вклад в развитие города:
В XIX веке в Красноярске начали формироваться деловые сообщества. Среди них был съезд золотопромышленников края и Общество взаимного страхования от несчастных случаев. Практически все его участники были меценатами, которые вкладывали средства в строительство больниц, школ и университетов.
На деньги золотопромышленников была построена железная дорога, связавшая Красноярск с другими регионами. Они финансировали химические исследования, запуск пароходного сообщения по Енисею и приглашение известных архитекторов.
Сегодня деловая среда Красноярска продолжает развиваться. В 2019 году было основано сообщество «Первый деловой клуб», объединяющее более 350 компаний из 37 секторов экономики. Участники клуба реализуют совместные проекты, поддерживают социальные инициативы и развивают инфраструктуру региона.
Многие купцы того времени начинали свой бизнес с небольшого дела. К примеру, знаменитая династия купцов Гадаловых выросла из розничной торговли. Герасим Гадалов, основатель династии, торговал серебром и золотом в Канске, по крупицам собирая капитал на переезд в Красноярск и масштабирование бизнеса.
Дело Гадаловых настолько разрослось, что потомки Герасима застроили своими купеческими домами чуть ли не половину города. Давайте посчитаем, в построенных Гадаловыми домах сейчас находятся: магазин «Детский мир», «Дом кино», «Краскон», музей Сурикова, Аграрный университет, на их деньги построили первое здание театра Пушкина и городскую библиотеку. Думаете, раз они построили так много домов, то, небось, экономили на их интерьерах? Как бы не так, Гадаловы были настолько богаты, что именно в их доме зажглась первая в Красноярске электрическая лампочка. Да что говорить — в шикарном доме Гадаловых гостил сам Николай II.
Сейчас таким купеческим размахом вряд ли кто может похвастать. Но историй того, как из малого дела вырастал большой бизнес в Красноярске масса. К примеру, Валерий Конуркин всего за 15 лет смог масштабировать небольшой магазин бытовой техники «Ценалом» в Лесосибирске до крупнейшей сети магазинов в Сибири. Сегодня она насчитывает 66 магазинов в трех регионах и продолжает развиваться.
Купцы и промышленники XIX века играли важную роль в развитии металлургии. Одним из первых владельцев железоделательного завода стал Алексей Яковлев. Он сумел наладить производство, несмотря на бюрократические преграды, однако его завод просуществовал недолго.
Из-за бумажной волокиты промышленник шесть лет не мог открыть завод, а когда наконец запустил — выяснилось, что площадей для полноценного производства не хватает. Купец обратился в Казенную палату., но это привело к новому бюрократическому аду. Тогда Яковлев самовольно занял землю — и сразу же против него возбудили дело.
Правда, и уголовное производства затянулось надолго. Пока шел суд да дело, Яковлев пробился в купцы первой гильдии и историю с землей вовсе замяли. Однако заводу Яковлева не помогли даже дополнительные площади — местный рынок просто не мог обеспечить достойный уровень спроса.
За прошедшие века спрос на металл в Красноярском крае вырос на порядки, так что сегодня металлургия и литейное производство представлены множеством компаний, такими как «Процион» и «Сегмент» Евгения Леонтьева. Компании занимаются производством деталей из стали и чугуна, применяя современные технологии, которые позволяют исключить дефекты еще на этапе проектирования. Заводы Леонтьева могут с легкостью создать любую деталь из металла для любого производства.
В XIX веке началось и активное освоение северных территорий Красноярского края. Одним из пионеров был Степан Востротин, который организовал Товарищество Енисейских пароходчиков-экспортеров. Это позволило наладить торговлю между Сибирью и Европой.
Востротин был настоящим приключенцем, ведь он не просто посылал людей на освоение Севера — купец лично участвовал в экспедиции по Северному морскому пути со знаменитым путешественником Фритьофом Нансеном и организовал первые радиостанции на архипелаге Новая Земля и полуострове Ямал.
Бизнесмены-авантюристы есть и сегодня. Например Александр Лист. Он не просто «серийный предприниматель», занимающийся строительством, барбершопами, юртами и банями. Лист устраивает авторские туры и приключения по разным нехоженным маршрутам: с резидентами «Первого делового клуба» он путешествовал по нетуристическим местам Казахстана и Кыргызстана, Японии и, Курильских островов, Камчатки, Оймякона, Бразилии и Пакистана. Сейчас Александр Лист планирует приключение в Антарктиде.
С освоением Севера связана еще одна интересная историческая параллель. Ведь если даже путь туда невероятно труден, то что говорить о строительстве там настоящего производства?
В том же XIX веке братья Сотниковы, первооткрыватели норильских руд, построили в районе будущего Норильска первый медеплавильный завод. Завод был построен в условиях крайней нехватки строительных материалов, что потребовало от предпринимателей огромной изобретательности.
Дело в том, что на тот момент в Дудинке было только одно кирпичное здание — местная церковь. Эта церковь уже кое-где дала трещины, что заметили предприимчивые купцы и предложили выстроить за свой счет новую церковь. Ее возвели из дерева, а кирпич от старой свезли в Норильск — он пошел на кладку шахтной печи. Завод просуществовал недолго, но купеческое чутье не обмануло — в XX веке почти на том же месте построили Норильский горно-металлургический комбинат.
С годами Север не стал менее суровым — вечная мерзлота по-прежнему вечная и мерзлая. Поэтому для строительства в Норильске сегодня недостаточно разобрать старую церковь, нужен инновационный подход. К примеру, компания «Титан» Сергея Никитина строит многоквартирные дома в Норильске с использованием самостоятельно разработанных металлоконструкций, адаптированных к условиям вечной мерзлоты. Или Олег Александрович Матюшкин, который строит вахтовые поселки под ключ для «голубых фишек». Один из его популярных проектов — вахтовый поселок для строителей «Серной программы» — одного из крупнейших экологических проектов страны.
Некоторые добытчики становились успешными не только за счет богатства конкретных месторождений, но и за счет внедрения специальной техники.
Купец Андрей Саввиных начал свой трудовой путь с 12 лет, и к 24 годам уже владел несколькими приисками. Прииски были небольшие, но вскоре его компания стала самой доходной в Енисейской тайге. В чём секрет?
Во-первых, не получив в юности серьезного образования, Андрей Саввиных занимался самообразованием, проявляя живой интерес к научным вопросам. Во-вторых, он внедрял передовые инженерно-технические достижения своего времени. Пока остальные применяли только ручной рабочий труд, Андрей Андреевич использовал спецтехнику. На его приисках впервые широко применялись гидромониторы и драги. Он первый в крае, кто поднимал вопросы технической модернизации и улучшении положения рабочих.
В наше время спецтехника решает в любой промышленности и любом строительстве — от алюминиевых заводов до автомобильных дорог и аэропортов. Одним из лидеров в этой области стал Владимир Зубенко, руководитель компании «Красроуд», которая является официальным дилером спецтехники LONKING и вилочных погрузчиков Тракресурс, что дает ей уникальные преимущества на рынке. По итогам 2023 года компания была признана лучшим дилером по продаже экскаваторов LONKING в России.
На рубеже XIX–XX веков красноярцы активно пользовались гужевым транспортом. В то время в городе было около 700 конных экипажей, пролеток и телег.
Первый же автомобиль в Красноярске был зарегистрирован в октябре 1909 года. Степан Зубов на автомобиле мощностью 10 лошадиных сил занимался перевозкой пассажиров по маршруту от железнодорожного вокзала до базара. За день машина Зубова могла преодолеть это расстояние 15 раз.
Уже через год личные автомобили имели владелец стекольного завода Андрей Данилов и потомственный купец первой гильдии Гадалов. Городская управа издала постановление, в котором указывались места стоянок, скорость и условия управления автомобилем. Также устанавливался ежегодный техосмотр. И с тех пор каждый год автомобилей в Красноярске становилось всё больше и больше.
Так Степан Зубов заложил основу для будущего автомобильного бизнеса в регионе.
Сегодня в Красноярском крае создана целая автоиндустрия, и примером успешного автомобильного бизнеса служит Николай Бяков, основатель и руководитель группы компаний «Медведь Холдинг». ГК «Медведь Холдинг» включает в себя 28 автосалонов в пяти городах региона, являясь официальным дилером более 20 марок автомобилей.
Вплоть до начала XX века сельское хозяйство являлось проблемной отраслью. Оно давало низкие урожаи и полностью зависело от климатических условий. Поэтому по всей стране начали возникать общества, организуемые сельскими помещиками и купцами. В Красноярске такое общество было создано в 1889 году.
Оно занималось как теоретическими вопросами плодоводства, так и практическими — выращивало и рассылало улучшенные семена растений по заявкам сельских хозяев.
Наиболее известным членом этого общества стал Всеволод Крутовский. Сын купца и золотопромышленника обучался в Европе, где изучал вопросы морозостойкости плодовых растений.
Крутовский в окрестностях Красноярска заложил фруктовый сад и вывел 17 зимостойких сортов. Он считается основоположником селекционной работы в Восточной Сибири, а ботанический сад его имени можно посетить и сегодня.
В наши дни Красноярский край славится своей сельскохозяйственной продукцией, а агрохолдинг полного цикла «Дары Малиновки» Анны и Василия Герман — лидер края по экспорту картофеля, зерновых и масличных культур.
Агрохолдинг «Дары Малиновки» под управлением Василия и его супруги активно развивает высокоэффективное и экологичное сельское хозяйство. На Агропромышленном форуме Сибири компания «Дары Малиновки» получила три награды за рекордные показатели урожайности.
У истоков Красноярского предпринимательства стояли не только мужчины, но и выдающиеся женщины. Например, Вера Баландина — дочь Минусинского купца и магистр естественных наук.
Именно она открыла бесплатную воскресную школу для девочек, начальное женское училище, первую в губернии столовую для бедных и первые же в губернии ясли. В Минусинске Вера Баландина построила метеорологическую станцию, пятиэтажную мельницу, выращивала китайские яблони и вишни, проводила опыты по акклиматизации цветов из Европы.
Баландина организовала добычу угля на месте современного Черногорска, открыла первый в Восточной Сибири алмаз, а также инициировала и финансировала строительство железной дороги Ачинск — Минусинск.
Сегодня женщины-бизнесмены не теряют хватку. Например, основатель и генеральный директор компании «Гиперплазма» Ольга Грош занимается производством станков лазерной резки, сварки и обработки металла.
В 2023 году компания произвела 60 станков различных моделей, из которых 44 были успешно проданы и установлены на предприятиях в различных регионах России.
Кроме того, «Гиперплазма» спроектировала новый лазер мощностью 20 кВт для раскроя листового металла. Это оборудование станет значимой частью производственной стратегии и позволит удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичные решения.
В Сибирь спортивные мероприятия пришли уже в 20-м веке, но они не были систематическими и носили характер шоу на коммерческой основе.
Например, бега, которые обычно организовывались между известными владельцами лошадей. Состязания проводилось на ипподроме. Купцы выходили на поле вместо своих лошадей и соревновались в забеге на 1 круг — 1,5 версты. Примерно в то же время в Красноярске появилось общество велолюбителей, которое устраивало гонки на огромные расстояния, например, от Красноярска до Томска.
А в 1912 году в Красноярске появилось гимнастическое общество «Сокол», которое взяло на себя организацию крупных спортивных мероприятий, строительство площадок, катков и даже футбольных полей.
Сегодня о спорте тоже не забывают, причем традиции XX века никуда не ушли. Денис Киюцин основал фестиваль Siberian Power Show, который сочетает в себе зрелищный спорт, развлечение, обучение и даже профессиональные бизнес-конференции.
Фестиваль включает турниры по бодибилдингу, армрестлингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, кроссфиту и другим видам спорта. В 2024 году он собрал 20 000 посетителей и 3500 спортсменов из 20 стран. Siberian Power Show стал и местом для обмена знаниями и опытом среди профессионалов фитнес-индустрии, включив в себя бизнес-конференции и фитнес-конвенции с участием известных экспертов.
История Красноярского края — это история упорства, амбиций и созидания. От первых купцов и «Съезда золотопромышленников края» до современных предпринимателей и «Первого делового клуба», все вносили и вносят свой вклад в развитие региона — вместе и по отдельности. Эта энергия продолжает двигать край вперёд, делая его одним из самых перспективных регионов России.