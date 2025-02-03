Бизнес сквозь века: как предприниматели создают образ Красноярского края

Дело Гадаловых настолько разрослось, что потомки Герасима застроили своими купеческими домами чуть ли не половину города. Давайте посчитаем, в построенных Гадаловыми домах сейчас находятся: магазин «Детский мир», «Дом кино», «Краскон», музей Сурикова, Аграрный университет, на их деньги построили первое здание театра Пушкина и городскую библиотеку. Думаете, раз они построили так много домов, то, небось, экономили на их интерьерах? Как бы не так, Гадаловы были настолько богаты, что именно в их доме зажглась первая в Красноярске электрическая лампочка. Да что говорить — в шикарном доме Гадаловых гостил сам Николай II.