Больше четверти автомобилистов края предпочитают водить агрессивно

Posted 3 февраля, 06:21
Published 3 февраля, 06:21
Modified 3 февраля, 06:23
Updated 3 февраля, 06:23
Опрос жителей провел автомобильный сайт Дром.ру в конце 2024 года. Как отмечают аналитики, «агрессивных водителей» за 13 лет стало меньше — тогда в опросе о таком стиле езды заявляли 33,6%. Однако по сравнению с 2017 годом число агрессивных водителей немного увеличилось: тогда их было 25,7%.
Среди сибиряков агрессивную езду больше всего любят на Кузбассе — этот вариант ответа выбрали 30% автовладельцев региона. Второе место у водителей Омской области — 29%, третье у автовладельцев Новосибирской области — 28%. Четвертое место по быстрой езде у Иркутской области — 27%, на пятом месте Хакасия — 26,7% водителей региона ответили, что любят «погонять».
Медленный и спокойный стиль вождения чаще выбирали водители Томской области и Красноярского края — по 74%.