Больше четверти автомобилистов края предпочитают водить агрессивно

Опрос жителей провел автомобильный сайт Дром.ру в конце 2024 года. Как отмечают аналитики, «агрессивных водителей» за 13 лет стало меньше — тогда в опросе о таком стиле езды заявляли 33,6%. Однако по сравнению с 2017 годом число агрессивных водителей немного увеличилось: тогда их было 25,7%.