Дело Алиева показало необходимость проведения реформы негосударственной экспертизы

Posted 3 февраля, 12:46
Published 3 февраля, 12:46
Modified 3 февраля, 12:48
Updated 3 февраля, 12:48
Результаты таких исследований могут оказать серьезное влияние на исход уголовных дел и судьбы многих людей.
АЭР выступила с инициативой по разработке единых стандартов работы негосударственных экспертов. В частности, это проведение экспертиз через государственную информационную платформу, контроль за загрузкой заключений в Единый государственный реестр заключений и возможность оспаривания решений экспертов со стороны органов Госстройнадзора.
Сергей Музыченко, заместитель министра строительства, поддержал инициативы АЭР и сообщил о том, что ведомство подготовило изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Поправки будут касаться контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ). На сегодняшний день частные компании по-прежнему могут проводить СТЭ в рамках уголовных процессов.
Примером отсутствия необходимости проведения государственной или дополнительной высококвалифицированной экспертизы является уголовное дело Руслана Алиева, руководителя проектной компании «МСИ». Дело уже рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом, и сейчас Алиев находится в следственном изоляторе, сообщает обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин. Следственные органы полагают, что его организация не выполнила проектные работы по заказу ООО «Оптрон».
Следователи считают, что основная цель этой деятельности заключалась в хищении денежных средств. К делу прилагается независимая экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации, который должен был выяснить, были ли выполнены работы, указанные в материалах дела. Однако защита утверждает, что выводы эксперта нельзя считать объективными.
В этой ситуации обязательная государственная судебно-техническая экспертиза могла бы значительно повлиять на ход дела. Суд, следственные органы и защита столкнулись с проблемами, связанными с недоработками, в том числе со стороны Минстроя РФ. Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева, также окажется в аналогичном положении.
Адвокат Шота Горгадзе выразил удивление тем, как можно было вынести обвинительный приговор, не проверив результаты экспертизы, проведенной негосударственной организацией, не имея для этого достаточных оснований.
Этот случай показал необходимость законодательных изменений, которые позволят судам проводить судебную строительно-техническую экспертизу при рассмотрении уголовных дел.