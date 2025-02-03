Дело Алиева показало необходимость проведения реформы негосударственной экспертизы

Следователи считают, что основная цель этой деятельности заключалась в хищении денежных средств. К делу прилагается независимая экспертиза, проведенная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации, который должен был выяснить, были ли выполнены работы, указанные в материалах дела. Однако защита утверждает, что выводы эксперта нельзя считать объективными.