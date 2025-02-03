Дяде погибшего в Охотском море красноярского подростка предъявили обвинение

Posted 3 февраля, 03:59
Published 3 февраля, 03:59
Modified 3 февраля, 03:59
Updated 3 февраля, 03:59
Как сообщает СК на транспорте, 9 августа прошлого года Михаил Пичугин вместе со своим братом и его 15-летним сыном выдвинулся на маломерном судне «Байкат 470» в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив.
По версии следствия, у катамарана был неисправный подвесной лодочный мотор. Кроме того, проложенный маршрут не соответствовал правилам безопасности судовождения. Оказывается, что маломерное судно находилось в запрещенном районе плавания.
Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей Михаилом Пичугиным система охлаждения мотора вышла из строя и катамаран долго дрейфовал. В результате погибли мужчина и его несовершеннолетний сын.
Михаилу Пичугину предъявили обвинение в нарушении правил движения при эксплуатации водного транспорта, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статья 263 УК РФ). Максимальный срок наказания по этой статье — до 5 лет принудительных работ или до 7 лет лишения свободы.
15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и 15-летнего племянника, который жил с матерью в Красноярске.
Туристы пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох — его организм больше не принимал такую еду.
Через три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. Со слов Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.