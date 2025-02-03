Эксперты Минздрава подтвердили, что дети из Красной Сопки погибли от дихлофоса

Posted 3 февраля, 06:46
Published 3 февраля, 06:46
Modified 3 февраля, 06:48
Updated 3 февраля, 06:48
Трагедия произошла 21 сентября. Двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы. Жена отравилась, будучи беременной, через 1,5 месяца она родила здорового ребенка.
Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.
Как сообщили в СК, они получили результаты судебно-химической экспертизы из «Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России».
В биологических объектах детей обнаружили компоненты инсектицидного средства. Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом — инсектицидами — системного действия.
«Выводы судебно-химической экспертизы не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ „Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“», — сообщили следователи.
Ранее следователи сообщали, что семья находилась под токсическим воздействием больше 10-13 часов.
В СК уточнили, что сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца детей. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).