Фонд Мельниченко запускает конкурс грантов для социальных проектов

Posted 3 февраля, 09:00
Published 3 февраля, 09:00
Modified 3 февраля, 09:00
Updated 3 февраля, 09:00
Конкурс проводится в семи номинациях:
Фонд Мельниченко принимает заявки на конкурс С 3 февраля по 23 марта. Победители будут объявлены 25 апреля. Как и в прошлом году конкурс поддержит значимые и прорывные инициативы.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие и коммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, местные общественные организации, инициативные группы граждан, индивидуальные предприниматели, самозанятые из территорий Красноярского края, где работают предприятия СУЭК и СГК — городов Бородино, Минусинск, Назарово, Шарыпово, Канск, Красноярск.
Для всех участников организован образовательный курс «Фабрика проектов» по подготовке заявки на конкурс. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Подробная информация о конкурсе «Гранты.ФМ 2025» доступна на официальном сайте.
В прошлом году конкурс «Гранты.ФМ» поддержал 84 проекта в 18 регионах России, выделив на их реализацию 88 млн рублей. Общая сумма вложений в проекты-победители с учетом софинансирования превысила 142 млн рублей.