prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 09:00

Published 3 февраля, 09:00

Modified 3 февраля, 09:00

Updated 3 февраля, 09:00

Фонд Мельниченко запускает конкурс грантов для социальных проектов

Фонд Мельниченко запускает конкурс грантов для социальных проектов

3 февраля 2025, 09:00
Фото: Фонд Мельниченко.
Фонд Мельниченко запускает конкурс «Гранты.ФМ», где можно выиграть гранты на спортивные, культурные, экологические и другие проекты, которые могут улучшить качество жизни в городах.

Конкурс проводится в семи номинациях:

  • «АРТ.ФМ»: Поддержка культурных инициатив
  • «ДВИЖ.ФМ»: Развитие спорта и физической культуры
  • «ДОБРО.ФМ»: Социальная поддержка и защита граждан
  • «ЗОЖ.ФМ»: Пропаганда здорового образа жизни
  • «СРЕДА.ФМ»: Развитие городской среды
  • «ТАЛАНТЫ.ФМ»: Поддержка талантов, проектов в области науки и образовании
  • «ЭКО.ФМ»: Охрана окружающей среды и защита животных

Фонд Мельниченко принимает заявки на конкурс С 3 февраля по 23 марта. Победители будут объявлены 25 апреля. Как и в прошлом году конкурс поддержит значимые и прорывные инициативы.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие и коммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, местные общественные организации, инициативные группы граждан, индивидуальные предприниматели, самозанятые из территорий Красноярского края, где работают предприятия СУЭК и СГК — городов Бородино, Минусинск, Назарово, Шарыпово, Канск, Красноярск.

Для всех участников организован образовательный курс «Фабрика проектов» по подготовке заявки на конкурс. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Подробная информация о конкурсе «Гранты.ФМ 2025» доступна на официальном сайте.

В прошлом году конкурс «Гранты.ФМ» поддержал 84 проекта в 18 регионах России, выделив на их реализацию 88 млн рублей. Общая сумма вложений в проекты-победители с учетом софинансирования превысила 142 млн рублей.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика