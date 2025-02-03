Губернатор похвастался новыми автобусами. Жители в ответ завалили его жалобами

Posted 3 февраля, 12:28
Published 3 февраля, 12:28
Modified 3 февраля, 12:32
Updated 3 февраля, 12:32
Котюков рассказал в своих соцсетях, что для красноярских пригородных маршрутов и «работы в районах» закупили еще 17 новых автобусов ЛиАЗ и ГАЗель.
«По просьбам жителей на наиболее востребованные пригородные направления отправлены 6 автобусов большого класса. Они будут ходить от краевого центра до сёл Еловое, Арейское, Частоостровское, Гляден, поселка Арей. Пять автобусов поменьше усилят транспортную связь города с международным аэропортом Красноярск и поселком Шилинка.
Шесть единиц новой техники будут работать в Канском и Шарыповском районах, а также на линиях Шушенское–Каратузское и Каратузское–Курагино», — написал губернатор.
В комментариях жители стали писать о проблемах с общественным транспортом в регионе. Многие писали, что в автобусах просто холодно:
«Автобусы, оборудованные кондиционерами/печками, или снова транспорт не для перевозки людей? Я в аэропорт имел неосторожность на автобусе съездить. На улице –20, а печка не справляется абсолютно. Это просто издевательство».
«Всю неделю езжу на автобусе, нигде не работает печка, очень холодно в автобусе, окна все замерзшие. Автобусы №11, №64, №49, №81».
«В самом городе тоже нужно менять автобусы, в старых невозможно ездить, холоднее чем на улице».
«Когда в общественном транспорте Красноярска будет наведен порядок? В автобусе не включают печку и это в –20».
«В автобусе №43 жутко холодно, печки холодные, сиденья ледяные, пришлось ехать стоя. Остановки не объявляют, кондуктор бесконечно кашляла».
«В морозы на старых трамваях можно все здоровье оставить. Бедные кондукторы. Когда заменят весь парк трамваев?»
В мэрии на жалобы ответили, что в упомянутых красноярцами автобусах «все печки работают».
«С наступлением морозов на предприятиях усилен контроль за работой отопительных приборов в салонах автобусов. Все автобусы проходят утреннюю проверку перед выходом на маршрут. Если печка не работает, автобус оставляют в гараже на ремонт, а его заменяют другим», — говорят в администрации.
По поводу замены трамваем в мэрии ответили, что «такая работа ведется».
«Совсем недавно в Красноярск было закуплено 25 трамваем нового поколения — „Львята“. Все они находятся на линиях и возят пассажиров. При открытии новых федеральных программ город Красноярск будет в них участвовать», — заявили в администрации.
Еще красноярцы жаловались в давку в автобусах и интервалы движения транспорта.
«Наведите порядок с маршрутом №61. Как отдали данный маршрут в частные руки, так всё, не уехать, не приехать. На линию выходят 4-5 автобусов».
«Помогите с вопросом по работе общественного транспорта, особенно в часы пик. Ну невозможно ездить утром в сторону центра, а вечером в сторону Ветлужанки, такая давка, что люди теряют сознание, получают травмы. Такого не было ещё два года назад, что случилось? Понятно, что со строительством метро, поменялись маршруты, но ведь можно же выработать логистику. На обращения в администрацию получаю отписки, никаких действий».
Были комментарии не только от жителей Красноярска. Люди писали, что им нужны автобусные маршруты между другими населенными пунктами края.
«А маршрут Идринское-Курагино планируют запускать? Хотя-бы раз в неделю?»
«Уже несколько лет нет автобуса Козулька-Красноярск! Ехать в город приходится на электричке, либо выходить на трассу, садиться на проходящий. Если до трассы ехать на такси, то к билету на автобус ещё +200-250 рублей».
«Добрый день! В Зыково хоть один автобус дадут? Наши газельки на ходу колёса теряют!»