ИНК вошла в топ-50 рейтинга привлекательности работодателей по версии HeadHunter

Всего в финал рейтинга прошли 1729 организаций со всей России из 41 отрасли. При оценке учитывались ключевые факторы, которые влияют на привлекательность компаний: развитость HR-функции в компании, опрос eNPS (индекс лояльности сотрудников), опрос соискателей. Впервые в рейтинге использовались данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Ужесточились требования к данным eNPS: они принимались только от авторизованных платформ и провайдеров, чтобы исключить возможность манипуляций с голосами.