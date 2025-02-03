Из-за разлива мазута красноярцы собираются отказаться от отдыха на Чёрном море

Posted 3 февраля, 08:57
Published 3 февраля, 08:57
Modified 3 февраля, 08:59
Updated 3 февраля, 08:59
В конце 2024 года на Черном море произошла экологическая катастрофа — в воду вылилось несколько тонн мазута. После разлива мазута 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены, из них 44 — в Анапе.
Подробнее о произошедшем и о том, опасно ли теперь купаться в Черном море, мы рассказывали тут.
Как сообщают аналитики SuperJob, почти 21% работающих красноярцев в этом году планировали провести отпуск в Краснодарском крае. Из-за разлива мазута 17% опрошенных собираются отказаться от поездки.
Всего 3% горожан отправятся в Анапу, несмотря на экологическую катастрофу.
Сообщается, что чаще поездку на море в этом году планировали мужчины — 23% против 14% женщин. Мужчины, в основном, и хотят отказаться от отпуска — 19% против 15% женщин.