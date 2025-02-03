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Posted 3 февраля, 08:57

Published 3 февраля, 08:57

Modified 3 февраля, 08:59

Updated 3 февраля, 08:59

Из-за разлива мазута красноярцы собираются отказаться от отдыха на Чёрном море

Из-за разлива мазута красноярцы собираются отказаться от отдыха на Чёрном море

3 февраля 2025, 08:57
Фото: 1MI.
Красноярцы готовы отказаться от отдыха на Чёрном море в этом году из-за экологической катастрофы.

В конце 2024 года на Черном море произошла экологическая катастрофа — в воду вылилось несколько тонн мазута. После разлива мазута 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены, из них 44 — в Анапе.

Подробнее о произошедшем и о том, опасно ли теперь купаться в Черном море, мы рассказывали тут.

Как сообщают аналитики SuperJob, почти 21% работающих красноярцев в этом году планировали провести отпуск в Краснодарском крае. Из-за разлива мазута 17% опрошенных собираются отказаться от поездки.

Всего 3% горожан отправятся в Анапу, несмотря на экологическую катастрофу.

Сообщается, что чаще поездку на море в этом году планировали мужчины — 23% против 14% женщин. Мужчины, в основном, и хотят отказаться от отпуска — 19% против 15% женщин.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отдых#Черное море#Анапа#Мазут
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