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Posted 3 февраля, 01:38

Published 3 февраля, 01:38

Modified 3 февраля, 01:38

Updated 3 февраля, 01:38

Красноярск возглавляет рейтинг российских городов с самым грязным воздухом

Красноярск возглавляет рейтинг российских городов с самым грязным воздухом

3 февраля 2025, 01:38
Фото: prmira.ru.
Красноярск второй день подряд занимает первое место в рейтинге российских городов с самым грязным воздухом.

IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.

Накануне, 2 февраля, с 15:00 и до 4 февраля в Красноярске ввели режим НМУ. В соцсетях горожане отмечали, что режим «черного неба» можно было ввести еще 1 февраля.

В рейтинге проекта IQair в воскресенье Красноярск по грязному воздуху оказался на первом месте среди городов России, подключенных к этому сервису. Красноярцы жаловались на тошноту и головную боль.

По состоянию на 08:30 3 февраля, Красноярск остается лидером рейтинга. В мировом рейтинге Красноярск располагается на 7 месте. Накануне днем он занимал 6-ю строчку рейтинга.

Фото: iqair.com

По данным сервиса Nebo.Live, утром 3 февраля воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Карта окрашена черным и красным. Хуже всего дышится в районе Ярыгинской набережной, Регатной, Лесников, Свердловской, Академгородка, Бограда, Дубровинского, Красной Армии и Декабристов.

Фото: nebo.live

Также воздух загрязнен в районе улиц 78-й Добровольческой Бригады, Алексеева, Петра Подзолкова, Авиаторов.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#НМУ#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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