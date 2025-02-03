Красноярск возглавляет рейтинг российских городов с самым грязным воздухом

Posted 3 февраля, 01:38
Published 3 февраля, 01:38
Modified 3 февраля, 01:38
Updated 3 февраля, 01:38
IQair — платформа мониторинга качества воздуха в режиме реального времени и швейцарский производитель систем очистки воздуха.
Накануне, 2 февраля, с 15:00 и до 4 февраля в Красноярске ввели режим НМУ. В соцсетях горожане отмечали, что режим «черного неба» можно было ввести еще 1 февраля.
В рейтинге проекта IQair в воскресенье Красноярск по грязному воздуху оказался на первом месте среди городов России, подключенных к этому сервису. Красноярцы жаловались на тошноту и головную боль.
По состоянию на 08:30 3 февраля, Красноярск остается лидером рейтинга. В мировом рейтинге Красноярск располагается на 7 месте. Накануне днем он занимал 6-ю строчку рейтинга.
По данным сервиса Nebo.Live, утром 3 февраля воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Карта окрашена черным и красным. Хуже всего дышится в районе Ярыгинской набережной, Регатной, Лесников, Свердловской, Академгородка, Бограда, Дубровинского, Красной Армии и Декабристов.
Также воздух загрязнен в районе улиц 78-й Добровольческой Бригады, Алексеева, Петра Подзолкова, Авиаторов.