Красноярский экскурсовод рассказал о пяти маршрутах для прогулки по «Столбам»

Учтите: бывает часто, что тропа от Крепости до Развалов не протоптана. Много завалов деревьями. Развалы — невероятно интересная и красивая скальная группа. Там больше 17 скал подряд. Есть красивые гроты. И конечно, скала Крепость, одна из моих любимых. Самая огромная скала на Столбах».