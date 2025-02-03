Красноярский экскурсовод рассказал о пяти маршрутах для прогулки по «Столбам»

Posted 3 февраля, 08:09
Published 3 февраля, 08:09
Modified 3 февраля, 08:11
Updated 3 февраля, 08:11
Исиченко выложил об этом пост у себя в соцсетях. Чтобы отправиться в эти походы, он рекомендует использовать карту в телефоне Organic map.
«В карте можно прокладывать путь из точки до точки, включая промежуточные метки. Плюс, показывается расстояние, перепады высот, работает оффлайн».
Как отметил экскурсовод, эти походы выбраны им субъективно — это те маршруты, что ему нравится проходить и смотреть самому, и те, что удобно показать другим.
Первый маршрут — Восточный вход Столбы, Ермак, Бородок, Сторожевой, Китайская стенка, ручей Моховой, Восточный вход Столбы.
«Мне нравится этот маршрут тем, что он кольцевой, по пути много скал, маршрут недолгий, есть красивые разнообразные смотровые точки».
Второй маршрут — Восточный вход, ручей Моховой, Воробушки, Снегирь, Откликные, Каштак, Четвёртый столб, Третий столб, Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка, Внучка, Первый столб, Слоник, Перевал, Турбаза. Маршрут линейный — старт и финиш в разных местах.
«Люблю соединить так, чтобы пройти по линии. Очень много скал, маршрут средней сложности. Посещаются, как известные точки, где можно полазить, например Четвёртый столб, Львиные ворота, Дед, так и более удаленные места. Однозначно, рекомендую».
Третий маршрут — Турбаза, Перевал, Королевская калитка, Очаг, Капелла, Олимп, Моховой, Копьевская видовка, Мост, Скрытный, Акула, Манская стенка, Манская баба, Манская стенка, Каин и Авель, Верзопуз, Голубка, Ферма, Второй столб, Первый столб, Слоник, Перевал, Турбаза.
«Отличный маршрут по Центральной группе Столбов и рядом с ней. Тут внимание уделяется хребту, который идёт от Второго столба и Митры в сторону Копьевской видовки. Также, тропа по Калтату до Манской стенки.
Много смотровых точек на Манскую стенку. Средней сложности маршрут. Очень насыщенный и интересный».
Четвертый маршрут — Турбаза, Перевал, Слоник, Первый столб, Третий столб, Барьеры, Караульный, Царские ворота, Кармагульники, Дикарь, Крепость, Грифы, Манская стенка, Ферма, Первый столб, Слоник, Перевал, Турбаза.
«На этот маршрут вам понадобится пропуск в буферную зону Столбов. Это поход на Дикие столбы. Большой круг. Мне очень нравится смотровая точка на Барьерах. Также, можно слазить на плечи к Дикарю и Крепости».
Пятый маршрут — Турбаза, Перевал, Слоник, Первый столб, Ферма, Акула, Манская стенка, Манская баба, Близнецы, Кабарга, Колчан, Грифы, Крепость, Развалы, Крепость, Грифы, Манская стенка, Ферма, Первый столб, Слоник, Перевал, Турбаза.
«Этот маршрут также требует пропуска. Буферная зона. Один из самых удалённых походов на Столбах. Мне очень нравится видовая точка на скале Колчан, обязательно загляните туда, на скалу несложно подняться.
Учтите: бывает часто, что тропа от Крепости до Развалов не протоптана. Много завалов деревьями. Развалы — невероятно интересная и красивая скальная группа. Там больше 17 скал подряд. Есть красивые гроты. И конечно, скала Крепость, одна из моих любимых. Самая огромная скала на Столбах».