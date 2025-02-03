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Posted 3 февраля, 10:44

Published 3 февраля, 10:44

Modified 3 февраля, 11:37

Updated 3 февраля, 11:37

Нейросеть оживила красноярские памятники. Получилось жутковато

Нейросеть оживила красноярские памятники. Получилось жутковато

3 февраля 2025, 10:44
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk.
Красноярские памятники оживили с помощью нейросети. Результатом поделились в мэрии.

Первым оживили памятник Андрею Дубенскому. На видео он сошел со своего постамента. Правда, в какой-то момент у него исчезли сапоги.

Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

На видео ожил и памятник Василию Сурикову. Палитра в его руке стала мостиком с постамента, но ему, кажется, и без нее хорошо шагается.

Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

Еще ожил памятник Андрею Поздееву. Только его зонтик превратился в необычный капюшон.

Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

Живым на несколько секунд сделали и памятник «Дядя Яша и стажер». Сам Дядя Яша уверенно вылез из канализационного люка, а вот его стажер куда-то улетел.

Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

Последнее видео — оживший монумент со львом. Лев превратился в настоящего полульва-получеловека с накачанным прессом.

Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

Красноярцы в соцсетях писали, что эти видео забавные, но немного жуткие:

«Страшненько теперь будет мимо них проходить, вдруг оживут».
«Жутковато».
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#София Штейнберг#Видео#Люди#Общество#Красноярск#Нейросеть#Памятник#Памятники
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