Нейросеть оживила красноярские памятники. Получилось жутковато

Posted 3 февраля, 10:44
Published 3 февраля, 10:44
Modified 3 февраля, 11:37
Updated 3 февраля, 11:37
Первым оживили памятник Андрею Дубенскому. На видео он сошел со своего постамента. Правда, в какой-то момент у него исчезли сапоги.
На видео ожил и памятник Василию Сурикову. Палитра в его руке стала мостиком с постамента, но ему, кажется, и без нее хорошо шагается.
Еще ожил памятник Андрею Поздееву. Только его зонтик превратился в необычный капюшон.
Живым на несколько секунд сделали и памятник «Дядя Яша и стажер». Сам Дядя Яша уверенно вылез из канализационного люка, а вот его стажер куда-то улетел.
Последнее видео — оживший монумент со львом. Лев превратился в настоящего полульва-получеловека с накачанным прессом.
Красноярцы в соцсетях писали, что эти видео забавные, но немного жуткие:
«Страшненько теперь будет мимо них проходить, вдруг оживут».
«Жутковато».