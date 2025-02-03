Осудят ли родителей пятого погибшего ребенка из Красной Сопки? Мнение экс-следователя

Пока СК организовал только проверку по факту смерти трехмесячного ребенка. Как в разговоре с krsk.aif.ru отметил юрист и бывший следователь СК Федор Глушков, если следствие установит, что родители в момент происшествия не должны были следить за ребенком — если смерть произошла ночью и без влияния внешних факторов, тогда дело заводить не будут.