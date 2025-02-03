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Posted 3 февраля, 08:39

Published 3 февраля, 08:39

Modified 3 февраля, 08:41

Updated 3 февраля, 08:41

Осудят ли родителей пятого погибшего ребенка из Красной Сопки? Мнение экс-следователя

Осудят ли родителей пятого погибшего ребенка из Красной Сопки? Мнение экс-следователя

3 февраля 2025, 08:39
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Юрист и бывший следователь СК Федор Глушков рассказал, могут ли возбудить уголовное дело против родителей погибшего ребенка в Красной Сопке.

Как сообщали в СК, вечером 1 февраля мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила сына без признаков жизни. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре добавили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет — эксперты пришли к выводу, что они отравились дихлофосом. Семья жила в том же доме, где погибли дети.

Пока СК организовал только проверку по факту смерти трехмесячного ребенка. Как в разговоре с krsk.aif.ru отметил юрист и бывший следователь СК Федор Глушков, если следствие установит, что родители в момент происшествия не должны были следить за ребенком — если смерть произошла ночью и без влияния внешних факторов, тогда дело заводить не будут.

«Если предварительной причиной является закрытие дыхательных путей рвотными массами, то это, по сути, некоторая особенность младенцев. У них такое может случаться. Если это было ночью, то тут вины родителей нет.
Может быть и вовсе так называемый синдром внезапной детской смерти. Или какие-то врожденные заболевания неожиданно дали о себе знать. В таком случае, смерть ребенка — не вина родителей. В таких случаях к ответственности никого не привлекают», — отметил экс-следователь.

Однако, как подчеркивает юрист, этот случай «более напряженный», поскольку совсем недавно в семье умерли дети.

«Проверку будут проводить более детально и тщательно. Она займет не менее 30 дней. После этого можно будет точно сказать, в чем причина гибели ребенка», — уверен Глушков.

Если экспертиза установит, что в доме остались какие-то следы продуктов дихлофоса, то отца могут привлечь по еще одной статье о причинении смерти по неосторожности, добавил эксперт.

Напомним, сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца погибших детей. Дело возбудили по факту смерти четверых детей от отравления. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети.

По мнению Глушкова, смерть ребенка квалифицируют как несчастный случай. Поэтому, вероятно, последует отказ в возбуждении уголовного дела.

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