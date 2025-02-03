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Posted 3 февраля, 07:39

Published 3 февраля, 07:39

Modified 3 февраля, 07:43

Updated 3 февраля, 07:43

Отец из Красной Сопки рассказал, как жил и погиб его пятый ребенок

Отец из Красной Сопки рассказал, как жил и погиб его пятый ребенок

3 февраля 2025, 07:39
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Отец погибшего в селе Красная Сопка трехмесячного ребенка рассказал, как погиб его пятый ребенок, и показал его комнату.

Как сообщали в СК, вечером 1 февраля мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Проснувшись ночью, женщина обнаружила сына без признаков жизни. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре добавили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

В сентябре 2024 года в той же семье погибли четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет — эксперты пришли к выводу, что они отравились дихлофосом. Семья жила в том же доме, где погибли дети.

Мужчина показал корреспонденту krsk.aif.ru детскую комнату погибшего мальчика. В ней сделан светлый ремонт, есть много игрушек, коляска.

«Машину вот ему купил управляемую, не покатался… Мама купила книжки, тетя игрушек надарила», — рассказал мужчина.
Фото: krsk.aif.ru

Отец еще пообщался с журналистами Ngs24.ru. Он сообщил, сам не понимает, что произошло. По его словам, ночью его жена проснулась, чтобы сходить в туалет, и увидела ребенка.

«Жена искусственное дыхание делала, я скорую вызвал. Где-то в 3:30 я вызвал скорую. Скорая быстро приехала, но уже было ничего не сделать. Увезли [тело ребенка]. Предварительно говорят, что срыгнул, но это предварительно. Я не знаю, может, посмотрят, что-то увидят [по результатам вскрытия]. Но, как я вижу, они ничего не видят».

Как говорит мужчина, пока он под следствием, они не могут никуда уехать. Но в дальнейшем будут «рассматривать и этот вариант».

Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца детей. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

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