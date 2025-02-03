Отцу из Красной Сопки предъявили обвинение за смерть четверых детей от дихлофоса

Posted 3 февраля, 11:46
Published 3 февраля, 11:46
Modified 3 февраля, 11:59
Updated 3 февраля, 11:59
Трагедия произошла 21 сентября. Двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы. Жена отравилась, будучи беременной, через 1,5 месяца она родилаздорового ребенка.
Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами. Позднее эту причину смерти подтвердила и экспертиза от экспертов Минздрава.
Отцу погибших детей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности четырем лицам (часть 3 статья 109 УК РФ).
По данным следствия, вечером 20 сентября 2024 года глава семьи, зная о способах применения и мерах предосторожности при обращении со средством от насекомых, обработал помещение дома инсектицидным средством.
При распылении мужчина якобы не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах: дом не проветрили и не провели там влажную уборку.
В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.
Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.