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Posted 3 февраля, 11:54

Published 3 февраля, 11:54

Modified 3 февраля, 12:24

Updated 3 февраля, 12:24

«Пофиг, как вы уедете»: красноярцам не отдали деньги за проезд после поломки автобуса

«Пофиг, как вы уедете»: красноярцам не отдали деньги за проезд после поломки автобуса

3 февраля 2025, 11:54
Фото: 2gis.
В Красноярске в автобусе маршрута №21 произошел конфликт между пассажирами и кондуктором. Людям отказали возвращать деньги за проезд на автобусе, который сломался на линии, а при пересадке на другой от них снова потребовали деньги.

Сообщения об инциденте появились в нескольких телеграм-каналах в субботу, 1 февраля. Автор поста заявил, что в автобус, в котором пассажиры оплатили проезд, по пути сломался.

Видео: ЧП Красноярск.

Около 10 людей пересели в другой автобус этого же маршрута, но кондуктор заявил, что пассажирам нужно оплатить проезд снова.

«Тем временем водитель заглушил полностью автобус, оставив двери открытыми. Также кондуктор говорила мне: „[Пофигу], как вы уедете“», — заявил автор поста.

Как объяснили в департаменте горхозяйства и транспорта «Проспекту Мира», такая ситуация произошла, потому что этот маршрут обслуживают два разных перевозчика:

«По правилам, если пассажиры расплачивались наличными, транспортной или социальной картой, то кондуктор может им вернуть деньги.

Если они оплачивали банковской картой или qr-кодом, то кондуктор вернуть деньги им не сможет. В таком случае клиенту нужно обратиться с заявлением и электронным билетом в „Красноярскавтотранс“, где ему вернут деньги за проезд.

Если они пересели в автобус другого перевозчика, то они должны там оплатить, а затем „Красноярскавтотранс“ вернет им деньги».

В департаменте отметили, что кондуктор должен был внятно это объяснить пассажирам. С предприятием пообещали провести работу. Перевозчики проведут дополнительный инструктаж для кондукторов, «чтобы те знали, как объяснять людям, что им делать в таких ситуациях».

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