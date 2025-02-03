«Пофиг, как вы уедете»: красноярцам не отдали деньги за проезд после поломки автобуса

Posted 3 февраля, 11:54
Published 3 февраля, 11:54
Modified 3 февраля, 12:24
Updated 3 февраля, 12:24
Сообщения об инциденте появились в нескольких телеграм-каналах в субботу, 1 февраля. Автор поста заявил, что в автобус, в котором пассажиры оплатили проезд, по пути сломался.
Около 10 людей пересели в другой автобус этого же маршрута, но кондуктор заявил, что пассажирам нужно оплатить проезд снова.
«Тем временем водитель заглушил полностью автобус, оставив двери открытыми. Также кондуктор говорила мне: „[Пофигу], как вы уедете“», — заявил автор поста.
Как объяснили в департаменте горхозяйства и транспорта «Проспекту Мира», такая ситуация произошла, потому что этот маршрут обслуживают два разных перевозчика:
«По правилам, если пассажиры расплачивались наличными, транспортной или социальной картой, то кондуктор может им вернуть деньги.
Если они оплачивали банковской картой или qr-кодом, то кондуктор вернуть деньги им не сможет. В таком случае клиенту нужно обратиться с заявлением и электронным билетом в „Красноярскавтотранс“, где ему вернут деньги за проезд.
Если они пересели в автобус другого перевозчика, то они должны там оплатить, а затем „Красноярскавтотранс“ вернет им деньги».
В департаменте отметили, что кондуктор должен был внятно это объяснить пассажирам. С предприятием пообещали провести работу. Перевозчики проведут дополнительный инструктаж для кондукторов, «чтобы те знали, как объяснять людям, что им делать в таких ситуациях».