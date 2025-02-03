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Posted 3 февраля, 07:33

Published 3 февраля, 07:33

Modified 3 февраля, 12:20

Updated 3 февраля, 12:20

Поклонницы Лолиты просят Дмитрия Медведева оценить слова Пензиной о предателях

Поклонницы Лолиты просят Дмитрия Медведева оценить слова Пензиной о предателях

3 февраля 2025, 07:33
Фото: соцсети Дмитрия Медведева / t.me/sobranieinfo.
Фанаты Лолиты Милявской попросили Дмитрия Медведева дать оценку высказываниям депутата краевого ЗС Елены Пензиной о Лолите и Диане Арбениной.

25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, «хорошо известны своим отношением к СВО», и заявила, что «предателям не место на сцене».

«Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».

В сети начались споры. Многие стали защищать артистов, однако были и те, кто поддержал депутата. Сама Лолита высмеяла заявление Пензиной, после чего депутат ответила певице.

Издание «Запад24» опубликовало скриншот с текстом обращения к Медведеву. Указано, что его направили 28 января в центральную приемную партии «Единая Россия».

Авторы обращения назвали поведение Елены Пензиной недопустимым и усмотрели в ее словах публичное разжигание ненависти или вражды.

Фото: zapad24.ru
«Обе певицы живут, работают и платят налоги в нашей общей стране. Ни один из судов не осудил Лолиту Милявскую и Диану Арбенину за измену Родине, либо за иное преступление государственной власти. В настоящее время в отношении них не ведется уголовное преследование. Они обе не являются иноагентами. Елена Пензина взяла на себя полномочия навязывать жителям Красноярска, каких исполнителей им слушать и чьи концерты посещать.
Полагаю, что несколько миллионов граждан России, которые являются поклонниками этих певиц, депутат Пензина также зачислила в предатели. Данное высказывание Пензиной содержит признаки преступления по ч. 2 ст. 282 УК РФ [публичное возбуждение ненависти либо вражды]. В личном профиле своего телеграм-канала про тех же своих сограждан и избирателей пишет, что они ей надоели.

Считаю подобное поведение народного избранника, члена лидирующей партии и представителя государственной власти недопустимым по отношению к гражданам РФ».

На Лолиту обрушилась волна критики после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. После этого концерты Лолиты и других артистов начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске.

Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерты в рамках тура не состоятся «по просьбам общественников».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Елена Пензина#Дмитрий Медведев#Концерт#Скандал#Диана Арбенина#Лолита Милявская
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