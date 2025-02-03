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Posted 3 февраля, 09:56

Published 3 февраля, 09:56

Modified 3 февраля, 10:19

Updated 3 февраля, 10:19

Появился топ лучших гелей для стирки

Появился топ лучших гелей для стирки

3 февраля 2025, 09:56
Фото: freepik.com.
Роскачество исследовало популярные гели для стирки. Рассказываем, какие гели они назвали лучшими.

Всего на проверку взяли 19 торговых марок гелей. 15 произведенных в России — Aroma Drop, «Большая стирка», Dosia, Faberlic, Qualita, «ВкусВилл», BioMio, Meine liebe, Synergetic, «Ласка», «Лоск», «Персил», Alpi, Sorti, «Самокат», два из Франции — Ariel, Tide, по одной из Бельгии — Amway home, Турции — ABC, и Китая — «Персил» в капсулах.

Специалисты исследовали гели на моющую способность, вымываемость из ткани, класс опасности, усадку ткани, появление катышков на одежде и другое.

Вот какие гели стали лучшими, по оценке специалистов Роскачества:

  • Гель для стирки Synergetic — соответствует всем требованиям стандарта Роскачества;
  • Aroma Drop;
  • «Большая стирка»;
  • «Ласка»
  • BioMio
  • «Персил»;
  • Amway home;
  • Faberlic.

Среди худших по результатам исследования оказался гель для стирки ABC — у него больше всего недостатков в сравнении с остальными гелями, говорят эксперты Роскачества. Чуть лучше оказались гели от «Самокат» и Qualita.

«Тем не менее, абсолютно все исследованные средства для стирки соответствуют обязательным требованиям законодательства», — отметили в Роскачестве.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Безопасность#Качество#Стирка
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