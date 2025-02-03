Появился топ лучших гелей для стирки

Posted 3 февраля, 09:56
Published 3 февраля, 09:56
Modified 3 февраля, 10:19
Updated 3 февраля, 10:19
Всего на проверку взяли 19 торговых марок гелей. 15 произведенных в России — Aroma Drop, «Большая стирка», Dosia, Faberlic, Qualita, «ВкусВилл», BioMio, Meine liebe, Synergetic, «Ласка», «Лоск», «Персил», Alpi, Sorti, «Самокат», два из Франции — Ariel, Tide, по одной из Бельгии — Amway home, Турции — ABC, и Китая — «Персил» в капсулах.
Специалисты исследовали гели на моющую способность, вымываемость из ткани, класс опасности, усадку ткани, появление катышков на одежде и другое.
Вот какие гели стали лучшими, по оценке специалистов Роскачества:
Среди худших по результатам исследования оказался гель для стирки ABC — у него больше всего недостатков в сравнении с остальными гелями, говорят эксперты Роскачества. Чуть лучше оказались гели от «Самокат» и Qualita.
«Тем не менее, абсолютно все исследованные средства для стирки соответствуют обязательным требованиям законодательства», — отметили в Роскачестве.