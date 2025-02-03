Превышение в 11 раз: в минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы перед НМУ

Posted 3 февраля, 05:21
Published 3 февраля, 05:21
Modified 3 февраля, 08:13
Updated 3 февраля, 08:13
Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске с 15:00 2 февраля до 15:00 4 февраля. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк опубликовала данные о превышениях ПДК с 26 января по 1 февраля.
Самое высокое превышение фиксировали в Покровке: 28 и 30 января посты выявили среднесуточные превышения по бенз (а)пирену до 10,9 ПДК. Кроме того, там фиксировали среднесуточные превышения в 1-2,5 раза по гидрохлориду (30 января) взвешенным частицам (1 февраля), формальдегиду (27 и 30 января).
В Северном фиксировали превышение среднесуточной ПДК бенз (а)пирену до 8,7 раза (29 и 30 января). Среднесуточные превышения в 1-1,3 раза выявили по гидрохлориду (27 и 30 января). и взвешенным частицам (1 февраля)
Станция в Солнечном зафиксировала превышение разовой ПДК по сероводороду до 3,05 ПДКмр (28 января, 1 февраля). Превышение среднесуточных ПДК выявлены по бенз (а)пирену до 5,6 раза (26, 28 и 30 января). Кроме того, там фиксировали среднесуточные превышения в 1-2 раза по гидрохлориду (27 и 30 января) взвешенным частицам (1 февраля), диоксиду серы (26, 27, 28, 31 января и 1 февраля).
В Кировском фиксировали превышение среднесуточной ПДК по бенз (а)пирену до 5,1 ПДК (28 и 30 января). Выявили также превышение по взвешенным частицам до 2,17 ПДК (1 февраля).
В Черемушках фиксировали среднесуточных превышения по по бенз (а)пирену до 3,1 ПДКсс (28 и 30 января). Выявили также превышение в 1-2 раза по диоксиду азота (26 и 27 января), по гидрохлориду (30 января), по формальдегиду (27-30января).