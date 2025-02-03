Превышение в 11 раз: в минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы перед НМУ

Станция в Солнечном зафиксировала превышение разовой ПДК по сероводороду до 3,05 ПДКмр (28 января, 1 февраля). Превышение среднесуточных ПДК выявлены по бенз (а)пирену до 5,6 раза (26, 28 и 30 января). Кроме того, там фиксировали среднесуточные превышения в 1-2 раза по гидрохлориду (27 и 30 января) взвешенным частицам (1 февраля), диоксиду серы (26, 27, 28, 31 января и 1 февраля).



В Кировском фиксировали превышение среднесуточной ПДК по бенз (а)пирену до 5,1 ПДК (28 и 30 января). Выявили также превышение по взвешенным частицам до 2,17 ПДК (1 февраля).