Рассказываем, какие социальные выплаты выросли в Красноярском крае с 1 февраля

Posted 3 февраля, 02:47
Published 3 февраля, 02:47
Modified 3 февраля, 02:47
Updated 3 февраля, 02:47
Так, с 1 февраля этого года вырастут единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты из маткапитала.
На 9,5% вырастут ежемесячная выплата инвалидам, пособие по уходу за инвалидами и компенсация по содержанию собаки-поводыря. Еще врастут пособия по безработице и выплаты за получение травм на производстве.
Кроме того, повысят размер выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, героям СССР и РФ. Также вырастут пособия для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.