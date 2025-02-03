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Posted 3 февраля, 02:47

Published 3 февраля, 02:47

Modified 3 февраля, 02:47

Updated 3 февраля, 02:47

В Красноярском крае с 1 февраля повысили размер социальных выплат

Рассказываем, какие социальные выплаты выросли в Красноярском крае с 1 февраля

3 февраля 2025, 02:47
Фото: 1MI.

В Красноярском крае с 1 февраля повысили размер социальных выплат

В Красноярском крае с первого февраля увеличили размер социальных выплат. Их проиндексировали на 9,5%.

Так, с 1 февраля этого года вырастут единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты из маткапитала.

На 9,5% вырастут ежемесячная выплата инвалидам, пособие по уходу за инвалидами и компенсация по содержанию собаки-поводыря. Еще врастут пособия по безработице и выплаты за получение травм на производстве.

Кроме того, повысят размер выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, героям СССР и РФ. Также вырастут пособия для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

  • С 1 января 2025 года в Красноярском крае размер краевого материнского капитала вырос практически на девять тысяч рублей. Сейчас он составляет 184 916 рублей.
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