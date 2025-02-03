Российские автовладельцы хотят экономить на страховке и бензине

Интересно, что чем младше автовладельцы, тем меньше их устраивает стоимость полиса. Среди молодёжи до 24 лет лишь 36% считают траты на ОСАГО приемлемыми, тогда как у людей старше 53 лет этот показатель достигает 53%. География тоже влияет: в Воронеже 53% опрошенных довольны расходами на страхование, а в Новосибирске и Самаре — только 40%. Большинство (57%) платят за полис до 10 тысяч рублей в год, а 9% тратят более 25 тысяч.