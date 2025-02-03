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Posted 3 февраля, 09:50

Published 3 февраля, 09:50

Modified 3 февраля, 09:52

Updated 3 февраля, 09:52

Российские автовладельцы хотят экономить на страховке и бензине

Российские автовладельцы хотят экономить на страховке и бензине

3 февраля 2025, 09:50
Фото: 1MI.
53% автовладельцев считают расходы на ОСАГО существенными, а 45% хотели бы сократить траты на топливо. Такие данные представили эксперты «Авито Авто» по итогам исследования расходов на содержание автомобиля.

В среднем владельцы машин тратят 38,7 тысячи рублей в год на внеплановый ремонт и 9,4 тысячи ежемесячно на топливо. В 2024 году регулярные траты на автомобиль включали 11,2 тысячи рублей в год на ОСАГО, 30,2 тысячи — на КАСКО и 23,1 тысячи — на плановое ТО. Ежемесячно автовладельцы тратили в среднем 9,4 тысячи рублей на топливо и 4,8 тысячи — на дополнительные расходы, такие как парковка, мойка и хранение шин. Внеплановый ремонт обходился в 38,7 тысячи рублей ежегодно.

Почти половина опрошенных (45%) хотели бы сократить расходы на топливо, 39% — на внеплановый ремонт, а 31% — на дополнительные услуги. А вот расходы на ОСАГО считают существенными 53% опрошенных, при этом 28% респондентов хотели бы сэкономить на страховке. Сейчас возможность сэкономить на ОСАГО предлагает «Авито Авто», где при покупке автомобиля в «Селекте» пользователю может быть компенсирована стоимость этого вида страхования.

Интересно, что чем младше автовладельцы, тем меньше их устраивает стоимость полиса. Среди молодёжи до 24 лет лишь 36% считают траты на ОСАГО приемлемыми, тогда как у людей старше 53 лет этот показатель достигает 53%. География тоже влияет: в Воронеже 53% опрошенных довольны расходами на страхование, а в Новосибирске и Самаре — только 40%. Большинство (57%) платят за полис до 10 тысяч рублей в год, а 9% тратят более 25 тысяч.

«Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов — 53 процента — отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в „Авито Авто“ стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям эффективнее управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе „Селект“. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности», — отметил руководитель направления «Транзакционная модель» в «Авито Авто» Эдуард Ефремов.
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